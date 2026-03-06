Хасан Адемов: Увеличението на пенсиите и социалните плащания са гарантирани и без удължителен бюджет

„Българските граждани трябва да бъдат спокойни. Дори да не бъде приет т.нар. удължителен закон за бюджета, няма никаква опасност за социалните плащания и пенсиите. Потвърждавам новината, че от първи юли тази година осъвременяването на пенсиите, отпуснати до края на миналата година, ще бъде със 7,8%." Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Припомняме, че служебното правителство прие на свое заседание и внесе в Народното събрание удължителен закон за бюджета, който да действа до приемането на нов. Към момента обаче народните представители не са пристъпили към неговото разглеждане.

Министър Адемов беше категоричен, че минималната работна заплата, финансовата подкрепа за хората с увреждания, индексацията на пенсиите, както и всички социални плащания са защитени, защото са регламентирани в законодателството. Петпроцентното увеличение на заплатите в държавната администрация вече е факт.

„Служебният кабинет е поставен пред сериозен натиск от досега управляващите, въпреки че те бяха свалени от улицата точно защото не могат да приемат Закона за държавния бюджет", коментира той.

Социалният министър отново потвърди, че се разглеждат всички варианти за отпускане на великденски надбавки за пенсионерите. Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е изготвило различни варианти за подкрепа, а Министерството на финансите извършва анализ на възможностите. „Предположението е, че Министерството на финансите ще намери възможност това да се случи", допълни Адемов.

Социалният министър припомни, че експертите от МТСП са изготвили предложения за трайно решаване на въпроса с великденските и коледните добавки по идея на председателя на социалната комисия в 51-ото Народно събрание.

Адемов припомни, че е изготвен законопроект за промяна в Закона за социално подпомагане, където тази възможност е регламентирана като подкрепа в рамките на държавния бюджет, за да не се изкушават политиците преди всеки един празник да влязат в режим на наддаване от една страна. От друга – тази подкрепа да бъде разширена за по-голям брой български граждани от т.нар. уязвими групи – хората с увреждания, самотните майки и други.

„Очакваме с надежда резултатите от въвеждането на мултифондовата система", каза Хасан Адемов по повод окончателно приетите от Народното събрание промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат подфондове във втория стълб. „В никакъв случай не трябва да се противопоставят трите стълба на пенсионното осигуряване – осигуряването в Държавното обществено осигуряване, в частните пенсионни фондове и в доброволното осигуряване. Те взаимно се надграждат, а не си противоречат", отбеляза министърът. Той допълни, че с приетите промени в рамките на следващия 10-годишен период таксите и удръжките в частните пенсионни фондове трябва да намалеят с 50%, а самите дружества ще трябва да увеличат капитала си, за да е гарантирана тяхната стабилност.

„МТСП и служебният кабинет ще вземат абсолютно всички мерки за провеждането на честни и прозрачни избори. Толерантността ни към грозните прояви ще бъде нулева", категоричен е социалният министър. Адемов допълни, че за първи път социалното министерство се ангажира с темата активно, но през годините инструментите на социалната политика много често са били използвани в предизборната кампания. „Ще застанем зад всеки служител на системата на МТСП, ако бъде притискан от местни авторитети или от представители на местната власт. Но ако установим нарушения, ще бъдем абсолютно безкомпромисни, за да може в крайна сметка да изпълним основното задължение на този служебен кабинет – а именно провеждането на честни и прозрачни избори", допълни Адемов.

Социалното министерство работи и за подкрепа на уязвимите граждани – задача, поставена и от президента на Република България. В условията на липсващ бюджет това може да стане основно през европейски средства. До дни започва раздаването на 11 хранителни продукта от първа необходимост на най-бедните граждани. Тези хранителни пакети ще достигнат до 531 000 души.

„Изключително важно е тези пакети да не бъдат подвластни на политически интервенции по един или друг начин", категоричен бе Хасан Адемов. Социалният министър бе в Бургас за среща със структурите на МТСП в Югоизточния район за планиране именно за да им даде насоки за гарантиране честността на вота и подкрепа на уязвимите. Това е третият район за планиране, който Адемов и екипът посещават. До началото на предизборната кампания те ще направят работни срещи във всички шест района за планиране. Адемов и заместник-министър Румяна Петкова се срещнаха и с кмета на Бургас Димитър Николов и областния управител Владимир Крумов.