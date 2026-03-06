ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата освобождава телата на Калушев, Ники ...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22418798 www.24chasa.bg

Столична община засажда 7000 фиданки в "Новата гора" в Банкя

2680
Засаждане на фиданки. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Столичната община обявява официалния старт на тазгодишното пролетно издание на „Новата гора на София" в землището на гр. Банкя. Откриването на този сезон ще се проведе на 28 март от 11:00 часа. Теренът е над кв. „Михайлово", близо до Дивотинския манастир.

Проектът в Банкя предвижда дългосрочно залесяване на близо 189 декара с общо над 47 000 фиданки. През настоящия пролетен сезон, в партньорство с район „Банкя" и с подкрепата на СОФ Кънект, ще бъдат залесени първите 30 дка от терена. Благодарение на дарението от СОФ Кънект, един от стратегическите партньори по Климатичния договор на София, доброволците ще разполагат с над 7 000 броя фиданки от вида черен бор (Pinus nigra), специално подбрани заради високата си устойчивост, предвид трудния терен.

Засаждане на фиданки. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание