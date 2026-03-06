Столична община засажда 7000 фиданки в "Новата гора" в Банкя

Столичната община обявява официалния старт на тазгодишното пролетно издание на „Новата гора на София" в землището на гр. Банкя. Откриването на този сезон ще се проведе на 28 март от 11:00 часа. Теренът е над кв. „Михайлово", близо до Дивотинския манастир.

Проектът в Банкя предвижда дългосрочно залесяване на близо 189 декара с общо над 47 000 фиданки. През настоящия пролетен сезон, в партньорство с район „Банкя" и с подкрепата на СОФ Кънект, ще бъдат залесени първите 30 дка от терена. Благодарение на дарението от СОФ Кънект, един от стратегическите партньори по Климатичния договор на София, доброволците ще разполагат с над 7 000 броя фиданки от вида черен бор (Pinus nigra), специално подбрани заради високата си устойчивост, предвид трудния терен.