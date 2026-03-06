Пантеонът на възрожденците ще бъде осветен в синьо и зелено за Световния ден на лимфедема

Тази вечер от 18:30 до 19:30 часа Пантеонът на възрожденците в Русе ще бъде осветен в синьо и зелено по повод Световния ден на лимфедема. Инициативата се организира от Българска асоциация „Лимфедем", а в нея се включва и Община Русе.

Световният ден на лимфедема се отбелязва ежегодно на 6 март и има за цел да повиши обществената информираност за заболяването и предизвикателствата пред хората, които живеят с него.

Лимфедемът е хронично и прогресиращо заболяване, което води до траен оток и значителна деформация на крайниците вследствие на нарушена функция на лимфната система. То е сред най-честите усложнения след онкологично лечение и сериозно влошава качеството на живот на засегнатите. Всяка година в България се диагностицират над 11 400 нови случая, като според специалисти реалният брой на пациентите е значително по-голям.

Към момента няма медикаментозно лечение или хирургичен метод, който да осигури пълно излекуване на заболяването. Единственият научно доказан начин за ефективно овладяване на състоянието е цялостната деконгестивна терапия, част от която са специализираните компресивни облекла. Те обаче са скъпи и често недостъпни за много пациенти. Докато в редица европейски държави засегнатите разчитат на съвременни терапевтични методи и подкрепа от здравните системи, в България много хора са принудени да се справят сами.

Лимфедемът не е само медицински, но и сериозен социален и икономически проблем. Българска асоциация „Лимфедем" от години апелира към НЗОК, Министерството на здравеопазването и Българския лекарски съюз за реимбурсация на компресивните облекла – ключов елемент от лечението. Липсата на достъпна терапия не само влошава качеството на живот на пациентите, но и води до тежка инвалидизация, загуба на трудоспособност и допълнителна тежест за здравната и икономическата система. Всяка година хиляди българи остават извън пазара на труда заради заболяване, което може да бъде контролирано с достъпни и ефективни решения.