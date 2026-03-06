ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата освобождава телата на Калушев, Ники ...

Съдят мъж за закана за убийство, пребил жена си и я душил

Съдят мъж за закана за убийство, който пребил жена си и я душил. Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Сандански, внесе в Районен съд – Сандански обвинителен акт срещу Т.Т., на 53 години, за три престъпления – нарушаване на съдебна заповед за защита от домашно насилие, както и причиняване на лека телесна повреда и закана с убийство, извършени от него в условията на домашно насилие.

Обвиняемият Т.Т. живеел със съпругата си Я.Т. в с. Лебница, община Сандански.

На 04.05.2025 г., след скандал помежду им, жената напуснала семейното жилище и се преместила да живее при родителите си в с. Струма. Две седмици по-късно тя подала молба за развод в Районен съд-Сандански, което допълнително влошило отношенията между съпрузите.

Със съдебна заповед за защита от домашно насилие от 29.08.2025 г. обвиняемият бил задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Я.Т., като му било забранено да я приближава, както и нейното жилище и местоработата, а също и под каквато и да е форма да осъществява контакт с нея.

На 04.12.2025 г. Т.Т. нарушил съдебната заповед, като приближил Я.Т., нанесъл й удари с юмрук и с телефон в лицето и я душил, причинявайки й болка и страдание. Освен това отправил към нея закани с убийство, които възбудили у пострадалата основателен страх от осъществяването им.

Свидетели на случилото се успели да спрат нападателя.

Пострадалата Я.Т. била освидетелствана от лекар.

Изготвената по делото съдебномедицинска експертиза установи причинените й травматични увреждания - контузии в областта на главата, устата, китката и шията, както и охлузни наранявания.

Делото продължава в съда.

