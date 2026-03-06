Протестиращите от Цалапица отиват пред МВР, искат отстраняването на шефа на полицията в Пловдив

Протестиращите от Цалапица, които настояват за отстраняването на отново назначения шеф на пловдивската дирекция на МВР ст. комисар Васил Костадинов, отиват в София. След като вчера те блокираха движението по Околовръстното шосе на Пловдив, подкрепени от бащата на Сияна Николай Попов и Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики, сега те организират протест и в столицата.

"В сряда от 18 часа ще се съберем пред Министерството на вътрешните работи. Ще се съберем, защото справедливостта не трябва да зависи от това кой заема пост и кой има власт. Нашето искане е ясно: Искаме отстраняването на Васил Костадинов", съобщи майката на убития в Цалапица Митко Атанаска Бакалова.

Както "24 часа" вече писа, тя настоява новият шеф на областната дирекция да бъде сменен заради разследването на смъртта на сина ѝ. Васил Костадинов оглавяваше полицията в Пловдив и през 2023-а, когато стана убийството, а при отстраняването му то беше посочено като мотив. В последствие се оказа, че в заповедта за уволнение има причината е друга.

Вижте целия пост на Атанаска Бакалова:

В сряда от 18.00 часа ще се съберем пред Министерството на вътрешните работи.

Ще се съберем, защото справедливостта не трябва да зависи от това кой заема пост и кой има власт.

Нашето искане е ясно:

Искаме отстраняването на Васил Костадинов.

След всичко, което стана публично известно, след всички съмнения около действията по разследването за убийството на сина ми, никой не може да бъде над закона.

По случая вече, не само аз, сезирах Главния прокурор с искане да бъде извършена проверка за това как съпругата на Васил Костадинов е разполагала и е разпространявала информация от разследването на убийството на Митко в Цалапица. Информация, която не е публична и до която тя няма никакво законово основание да има достъп.

Това са въпроси, на които институциите дължат отговор.

Аз съм майка, която загуби детето си. Няма да спра да търся истината. Няма да се примиря.

Затова ви моля да бъдете с нас.

Сряда

18.00 часа

Министерството на вътрешните работи

За Митко.

За истината.

За справедливостта.