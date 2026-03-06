Оставиха в ареста полицаите, обвинени в побой до смърт на крадец на колело

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Оставиха в ареста двамата полицаи от Казанлък, обвинени за смъртта на арестант

Окръжният съд в Стара Загора насрочи за 22, 23 и 24 април заседанията по същество по делото срещу двамата полицаи от Казанлък – Борис Тодоров и Димитър Иванов, обвинени за смъртта на арестанта Даниел Кискинов, съобщава БНТ.

Инцидентът се случи през 2025г., след полицейска акция по сигнал за кражба на велосипед.

Според разследващите, при задържането на Кискинов двамата полицаи са му нанесли множество удари, включително и след като той вече е бил с поставени белезници. Вследствие на това мъжът е получил тежки травми - счупени ребра, вътрешни кръвоизливи и сериозни наранявания в областта на гърдите и корема. Малко по-късно той умира.

По време на днешното заседание защитата на полицаите е поискала мярката "задържане под стража" да бъде заменена с домашен арест.

С оглед на тежестта на обвинението, съдът отхвърли предложението.