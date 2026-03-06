ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата освобождава телата на Калушев, Ники ...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22418953 www.24chasa.bg

Оставиха в ареста полицаите, обвинени в побой до смърт на крадец на колело

5428
Жертвата Даниел Кискинов

Оставиха в ареста двамата полицаи от Казанлък, обвинени за смъртта на арестант

Окръжният съд в Стара Загора насрочи за 22, 23 и 24 април заседанията по същество по делото срещу двамата полицаи от Казанлък – Борис Тодоров и Димитър Иванов, обвинени за смъртта на арестанта Даниел Кискинов, съобщава БНТ.

Инцидентът се случи през 2025г., след полицейска акция по сигнал за кражба на велосипед.

Според разследващите, при задържането на Кискинов двамата полицаи са му нанесли множество удари, включително и след като той вече е бил с поставени белезници. Вследствие на това мъжът е получил тежки травми - счупени ребра, вътрешни кръвоизливи и сериозни наранявания в областта на гърдите и корема. Малко по-късно той умира.

По време на днешното заседание защитата на полицаите е поискала мярката "задържане под стража" да бъде заменена с домашен арест.

С оглед на тежестта на обвинението, съдът отхвърли предложението.

Жертвата Даниел Кискинов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание