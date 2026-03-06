Обиди ли Рая Назарян депутатите, като ги нарече "ч***джии"? (Видео)

Председателят на Народното събрание Рая Назарян като че ли си изпусна нервите и нарече депутатите с нецензурната дума "ч***джии" в началото на днешното заседание.

Денят в парламента започна с редовните искания за промени в дневния ред. Тошко Йорданов спореше в колко часа да бъде изслушан вътрешния министър Емил Дечев за рокадите в МВР. Междувременно пък Явор Божанков излезе недоволен от пропуските в парламента и попита защо влогърът Симон Милков, който обижда и пречи на депутати и журналисти, отново има достъп до сградата на Народното събрание въпреки оплакванията срещу него. Това предизвика лек хаос в процедурите и Назарян видимо се изнерви и се скара на депутатите да отварят нова тема след приключването на предната.

"Ще ви таковам в чек*джиите всички", казва тя, докато чака резултатите от гласуването на дневния ред. До нея стои колегата ѝ от ГЕРБ Костадин Ангелов. Очевидно Назарян не е съобразила, че около нея има включени микрофони и така думите ѝ се чуват в излъчването на заседанието. Депутатите обаче явно не са обърнали внимание, защото не последва реакция в залата.

Видеото е отрязано от живото излъчване на пленарното заседание в страницата на парламента във фейсбук. Точният момент е на 31-ата минута от предаването.

"24 часа" потърси Рая Назарян за коментар, но тя не отговори на обажданията ни.

Преди три години заради подобно скандално изказване от поста председател беше свален друг от ГЕРБ - Вежди Рашидов. Той беше избран след дълги и мъчни преговори за шеф на 48-я парламент, но си тръгна заради скандални думи в почивка на заседанието за промените в Закона за домашното насилие. И закани за протести, ако Рашидов не подаде оставка.

"Има и сега закони. К'во чешеме езици? Всички ку*ви се събудиха да се сетят, че са били преди 15 години изнасилвани. Като с оня американския режисьор, където го напрайха на маймуна", се чува да казва Рашидов. Тогава депутатите спешно гледаха законови промени след случая на нарязаната с макетен нож в Стара Загора Дебора. След това Рашидов се извини, но му поискаха оставката, той напусна и парламента, и политиката.