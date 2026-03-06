ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" без Мбапе и Белингам срещу "Сити"

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22419311 www.24chasa.bg

Прокуратурата освобождава телата на Калушев, Ники Златков и Алекс Макулев

Ана Михова

[email protected]

18852
Ивайло Калушев

Майката на Златков - Ралица Асенова, искала да извършва ритуал, баща му пък бил против, двамата имали различно желание за погребението на младежа, твърдят от разследването 

Макулев и Златков са убити от Калушев, с по един куршум в главата, след което той слага край на живота си, установила експертизата

След становище на съдебните медици, с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура - Враца, телата на 15-годишния Александър Макулев, 22-годишния Николай Златков и на Ивайло Калушев се освобождават и роднините им могат да ги погребат, научи "24 часа".

Телата на тримата бяха задържани, тъй като прокуратурата е назначила допълнителна експертиза, която да установи времевия порядък на настъпване на смъртта. Резултатите от допълнителната експертиза още не са изготвени. Тримата бяха открити в кемпер под връх Околчица на 8 февруари.

Според разследващите Макулев и Златков са убити от Калушев, с по един куршум в главата, след което той слага край на живота си.

Тъй като родителите на Златков са разделени, но и двамата са наследници, те са уведомени чрез електронно съобщение, с оглед уточняване на процедурата по предаване на тялото. Двамата родители имали различно желание за погребението на младежа. Разследващи  твърдят, че майката на Николай искала да извършва някакъв ритуал, а бащата бил против. Засега не е ясно как ще разрешат спора. 

Ивайло Калушев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)