Външно: Български оператор изпраща самолет за Малдивите утре

Над 1000 са българите, евакуирани от Обединените Арабски Емирства за 3 дни

Имаме отворено въздушно пространство в Обединените Арабски Емирства. Усилията на правителството по извеждане на българските граждани продължават. За нас това е реална операция, искрена грижа, която изпълняваме с всички ресурси на държавата.

Това каза зам.-министърът на външните работи Велизар Шаламанов на брифинг на кризисния щаб към МВнР.

"България е втората страна от ЕС, която успя да изкара за 3 дни над 1000 души от ОАЕ. Оказали сме евакуация за над 300 българи от различни точки, свързани с този район. Стиковаме всички данни на хората, които са се прибрали, за да направим равносметка за тези, които са останали и да планираме извеждането им", каза директорът на дирекция "Ситуационен център" към МВнР Ирена Димитрова.

Огромен е напливът от имейли и обаждания към МВнР, обясни Димитрова, и увери, че ще се помогне на всички граждани. Тя напомни, че такава ситуация досега не е имало - в такъв мащаб за оказване на помощ и евакуация.

Външният министър Надежда Нейнски е в контакт с всички външни министри в региона, за да се окаже съдействие. Най-ограниченият ресурс е свързан с полетите, коментираха от МВнР.

"Подаваме информация за състоянието на въздушното пространство, кои летища са затворени и кои започнаха да приемат полети. Всички български авиокомпании са във връзка с нас. Има готовност от няколко оператора, които имат налични самолети, когато колегите от МВнР имат готовност за следваща група, ще планираме полетите. Днес лети поредният чартър за Дубай, който ще докара 326 пътници. Имаме полети и в следващите дни - направена е уговорка за прибиране на туристите и от Малдивите, "Гъливер" ще изпълни такъв полет", каза Анелия Маринова от дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

"За момента остават затворени летищата в Доха, Бахрейн и Кувейт, но имаме готовност да изведем пътниците през съседни летище", допълни тя.

"Десетимата българи, които са част от персонала на посолството ни в Иран са успешно евакуирани през Азербейджан, всички трудности са преодоляни. Това е сигурен знак, че в Иран няма враждебно отношение към България", коментира Шаламанов.

"Имаме център, в който сме събрали хора и денонощно се приемат обаждания и се обработват имейлите. Хората не желаят да ни кажат дали са постоянно пребиваващи, там чрез туроператор или самостоятелно", каза Ирена Тодорова.

Тя обясни, че основен проблем при организацията е, когато някои от хората, вписани в списъците за евакуация и потърсили помощ чрез МВнР, не информират, че са намерили алтернативен начин за прибиране в България.

"Следващият полет е за туристите, пътували с туроператори и трябва да се поеме координационно от Министерството на туризма. Те имат всички тези данни, паспортни, те ще могат да вземат възможно най-големия следващ полет и да приберат останалите хора. Има хора, които наистина имат нужда, има хора в консулството в Дубай, които също искат да бъдат качени на първия възможен полет", каза още Тодорова.

"Всички решения се взимат от оперативния състав към щаба, няма намеса на МВнР в него. Постоянно получаваме информация от гражданите, всичката я предаваме в Кризисния щаб, за да няма привилегировани хора в списъците. Работи се при огромно напрежение, ангажимент пое министър Нейнски, че фокусът е всеки гражданин да бъде прибран у дома. След това ще направим анализ, за да бъдат отчетени и коригирани пропуските, ако има такива", каза Шаламанов.

"Не делим на граждани и туроператори, сформират се групи в щаба. Има експерти от министерството на туризма, които помагат да се организира информацията", коментира зам.-министърът на туризма Павлин Петров.

От Кризисния щаб следят и полетите на авиокомпанията "Fly Dubai", като според тяхната информация с тях на полет у нас се прибират по 180 пътници от Дубай. Те съобщиха още, че е организиран полет за Малдивите, който ще бъде поет от български авиооператор. Самолетът заминава утре в 20:30 ч. Прибирането от Малдивите ще бъде на 8 март в 18 ч., кацането в България - на 9 март в 15:40 ч.

По последни данни на МВнР, 111 са българите, които чакат евакуация от Оман, 40 са чакащите в Кувейт, като първата група оттам ще бъде изведена сухопътно през Рияд, откъдето ще бъдат евакуирани с търговски полет. 130 са заявилите, че искат съдействие в Йордания, 20 души пък са били изведени сухопътно от Ирак през Турция. 14 чакат в Бахрейн, 6 - в Саудитска Арабия, а 320 чакат съдействие от Катар, където въздушното пространство остава затворено.

"Това е част от усилване на противовъздушнатата отбрана на НАТО, решенията се взимат с консенсус в рамките на НАТО, Гърция прояви инициатива. В рамките на НАТО всички страни са на еднакво ниво на защита. Тя ще бъде развивана в зависимост от ситуацията. България е поискала усилване на въздушната отбрана от НАТО, това се постига съвместно", коментира зам.-министър Шаламанов, след като стана ясно, че гръцки F-16 също ще охраняват небето над България.