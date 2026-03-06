Двама крадци рецидивисти влизат в затвора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Районният съд в Дупница наложи ефективни наказания „лишаване от свобода" на двама мъже, признали вина за серия от кражби, извършени от автомобили и къща в града.

Съдът одобри постигнатото споразумение между прокуратурата и защитата, като имуществените вреди вече са възстановени на потърпевшите.

38-годишният Д. Е., многократно осъждан, получи наказание от 1 година и 4 месеца лишаване от свобода при първоначален „строг" режим. Той се призна за виновен в продължавано престъпление, извършено в периода от 3 до 19 ноември 2025 г., в съучастие със С. Г. – 25-годишен също осъждан мъж. Двамата са отнели вещи на обща стойност 337,20 евро.

Кражбите включват ударна бормашина от багажник на автомобил, музикална уредба с тонколони и телевизор от сутерен на къща, както и 150 лева от паркиран автомобил. В отделен случай Д. Е. сам е отнел фенерче, джобно ножче и флаш памет от друг автомобил в ж.к. „Бистрица".

Съучастникът С. Г. получи 8 месеца лишаване от свобода при първоначален „строг" режим за деяние, квалифицирано като немаловажен случай и извършено при повторност.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.