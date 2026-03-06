Две кръстовища в Русе с временно ограничение на движението на 7 март поради ремонт на пътната настилка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Русе уведомява своите граждани, че във връзка с извършването на неотложни аварийни ремонтни дейности по разрушена пътна настилка на 7 март /събота/ временно ще бъде преустановено движението на моторни превозни средства в следните участъци от уличната мрежа на града:

кръстовището на ул. „Борисова" с ул. „Хан Аспарух";

кръстовището на ул. „Хан Крум" с ул. „Петър Берон".

Ограничението се въвежда с цел осигуряване на безопасни условия за извършване на ремонтните дейности и предотвратяване на предпоставки за пътнотранспортни произшествия. По време на строително-ремонтните работи движението на моторните превозни средства ще бъде пренасочено по обходни маршрути през свободните и отворени за движение улици в района.

Община Русе призовава водачите на моторни превозни средства да използват алтернативните маршрути, да се движат с повишено внимание и да спазват поставената временна пътна сигнализация.