Прокуратурата освобождава телата на Калушев, Ники ...

Външно: Въздушното пространство над ОАЕ е отворено, правим операция "Искрена грижа"

2744
Велизар Шаламанов СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Въздушното пространство над ОАЕ е отворено и много страни вече са започнали евакуацията на своите граждани. Това заяви зам.министърът на външните работи Велизар Шаламанов на брифинг на Кризисния щаб към МВнР.

„Имаме отворено въздушно пространство в ОАЕ. Това позволява да се извършват търговски полети. Много страни вече започнаха да извършват евакуация", каза той, цитиран от NOVA.

В същото време усилията на правителството за извеждане на българските граждани продължава. „За нас това е реална операция „Искрена грижа". Търсим съдействие от всички авиационни оператори", добави Шаламанов.

