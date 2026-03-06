Осветяват НДК в синьо за Международния ден в памет на загиналите служители на реда

Министерството на вътрешните работи отбелязва Международния ден в памет на загиналите служители на реда – 7 март. В знак на почит, с подкрепата на Министерството на културата, от 19 часа на 6 март в синьо ще бъде осветена сградата на НДК в София.

Утре министърът на вътрешните работи Емил Дечев, представители на ръководството на МВР и на Националното бюро на ИНТЕРПОЛ, ще поднесат венец пред паметника на загиналите полицейски служители /10 часа, площад „Св. Седмочисленици" в София/. Районните полицейски управления в страната ще започнат работа с едноминутно мълчание и включени полицейски светлини в памет на колегите им, загубили живота си при изпълнение на служебния дълг.

Припомняме, че кампанията по отбелязването на мемориалния ден тази година се провежда под мотото „RFO - Remembering Fallen Officers" („В памет на загиналите служители на реда"). Като държава членка на ИНТЕРПОЛ България, заедно с над 100 държави, изразява солидарност със световната полицейска общност и подкрепя инициативите, организирани и координирани от международната организация.

В навечерието на възпоменателния ден в държави от всички континенти ще бъдат осветени световни емблематични обекти в синьо - символ на полицейската общност, която надхвърля границите и обединява гражданите на света в обща почит. В „синята вълна" се включват забележителности и сгради, сред които Колизеума в Рим, Гранд Плас в Брюксел, Двореца на Монако, Египетските пирамиди, Статуята на Христос Спасител в Рио де Жанейро и др.