Зам.-министър Даниела Дашева откри Младежкото народно събрание в Перник

Заместник-министърът на младежта и спорта проф. Даниела Дашева присъства на откриването на Младежкото народно събрание.

Събитието се проведе в Двореца на културата в Перник и е част от второто издание на националната образователна инициатива „Академия за младежко участие". Академията е насочена към изграждането на активни, информирани и ангажирани млади хора. В рамките на инициативата младежи от цялата страна преминават през последователна обучителна програма и работа в симулационни политически партии, за да влязат в ролята на народни представители.

„Приветствам тази инициатива, която насърчава младите хора да бъдат ангажирани с обществените процеси. Вашата активност е важна за развитието на България. Вие сте тези, които след време ще определяте по какъв път да върви нашата страна. Пожелавам ви успех, ползотворни дискусии и вдъхновение за нови инициативи и идеи", каза зам.-министър Даниела Дашева.

Проф. Дашева подчерта, че политиката на Министерството на младежта и спорта е насочена към създаването на устойчива и модерна среда за развитие на младите хора в България, основана на активното участие на младежите, подкрепа за младежките организации и развитие на младежката работа.

Тя допълни, че са предприети конкретни стъпки за укрепване на сектора, сред които стартирането на процедура за кандидатстване на младежки организации за участие в Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта, както и подготвянето на процедури за кандидатстване по националните програми за младежта и развитието на младежките центрове.

След откриването на събитието зам.-министър Дашева се запозна с условията и дейността на Международния младежки център в Перник.