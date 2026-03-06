Съюзът на учените в Пловдив събира подписка да запази базата си в Стария град

В последния си работен ден като министър на културата Мариан Бачев издал заповед за изземането на имота

Съюзът на учените в Пловдив инициира събирането на подписка, за да запази базата си в Стария град. Имотът е на Министерството на културата, по чиито указания в края на септември 2024 г. областният управител Христина Янчева издаде заповед за отнемане на къщата. Учените обжалваха, защото имат нужда от седалище, в което да провеждат своите форуми, а и да съхраняват огромния си архив. Пловдивският административен съд отмени заповедта, но в края на миналата година ВАС я потвърди. Това от съюза се обърнаха към проф. Христина Янчева, която също е учен и бивш ректор на Аграрния университет, и тя им обеща съдействие за запазване на имота.

"Научихме, че в последни си работен ден като министър на културата Мариан Бачев е издал заповед къщата да бъде иззета. Ще търсим съдействието на новия областен управител проф. Владислав Попов, започваме подписка в наша подкрепа и ще внесем искане в Министерството на културата договорът за ползването на базата да бъде удължен", съобщи за "24 часа" председателят на Съюза на учените за Пловдив проф. д-р Владимир Андонов.

От областната управа потвърдиха, че е издадена заповед за освобождаването на имота. Губернаторът Владислав Попов обясни, че все още няма искане за среща с представители на Съюза на учените, но има готовност да ги приеме.