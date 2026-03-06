ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво ...

Близо 35 000 фиша са съставени при полицейска спецакция по пътищата

2752
Специализираната полицейска акция Снимка Архив

112 452 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 27 февруари до 5 март.

Извършен е контрол на 131 858 водачи и пътници. Съставени са 34 655 фиша и 3409 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 166 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 86 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 80 - с над 1,2 на 1000, а 16 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 46 водачи, 30 са отказали да бъдат тествани.

16 302 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18 520 водачи и пътници. Съставени са 5608 фиша и 483 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 17 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други седем - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 10, двама са отказали тестване.

