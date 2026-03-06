Министър Шарков се срещна с Обществения съвет към ЦИК за машинното гласуване

Днес министърът на електронното управление Георги Шарков и политическия му кабинет проведоха среща с Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Членовете на Обществения съвет представиха пред новото ръководство на МЕУ проблемите, които са установили по време на последните избори — тези за народни представители на 27 октомври 2024 г., споделиха своите наблюдения и изводи и отправиха препоръки към новото ръководство на министерството.

„Благодарение на машинното гласуване и видеонаблюдението успяха да се установят редица нарушения на последните избори", каза Стефан Манов от Българското сдружение за честни избори и граждански права — Пловдив.

Министър Шарков увери присъстващите членове на Обществения съвет към ЦИК, че се правят всички възможни проверки, които са в обхвата на правомощията на МЕУ, за да се избегнат всякакви проблеми, които могат да са в резултат от машините за гласуване, както и за да се осигури информираност на обществеността относно сигурността на машинния вот.