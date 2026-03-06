Министър Игнатов за случая "Билгин": МОН ще се намеси, когато излязат резултатите от прокуратурата

Случаи, подобни на този с 18-годишния Билгин Алишев, могат да бъдат идентифицирани навсякъде в страната, в различни училища или някакви организаци, то излиза извън училищната среда. Това заяви министърът на образованието проф. Сергей Игнатов в парламентарния контрол в петък. Той отговори на депутатката от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова за това какви мерки са предприети след трагичния случай със самоубийството на ученика от баташкото село Нова махала.

"Прокуратурата е сезирана по случая и е взела мерки. Имаме случай на продължаващ тормоз и насилие над едно дете. На дадения етап, когато получи резултатите от прокуратурата, МОН ще се намеси", обясни той, като отбеляза, че е възможно, когато това се случи той вече да не е на поста министър.

Двама от учителите от училището, в което е учил Билгин, са освободени, а още един сам подава оставка след трагедията.

"Това, че трима от педагогическия персонал са освободени от работата, която са изпълнявали в училището, не е решение на въпроса", коментира министър Сергей Игнатов.

Все още не е приключила проверката на случая със самоубийството на 16-годишното момче в Хасково. Според училищното ръководство няма постъпили сигнали за тормоз в училищна среда, цитира проф. Игнатов информация от директора там. И уточни, че двете самоубийства са от различен характер.