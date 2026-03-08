За 8-ми март не искат букет, а манифестират за ферари

Опра Уинфри и Илон Мъск вярват в силата на този глобален феномен - как да се фокусирашс мисли за себе си и своите желания

У нас последователи са главно жени и вече са над 1,5 милиона

Индустрията е толкова мощна,че се очаква до 2035 г. световният пазар за личностно развитие да достигне близо 91 милиарда долара

Само преди половин век думата "манифестиране" се свързваше единствено с мавзолея с мумията на Георги Димитров в центъра на София и стройните редици от хиляди мъже и жени, които маршируваха по задължение на официални празници пред строеното на трибуната Политбюро на БКП. Случваше се да го правим с колектива на 1 май, 9 септември, 24 май, а след махането на знаменцата следваше задължително служебен банкет.

Преди десетилетие в офиса или на кафе с приятелки щяха да ви се изсмеят, ако свързвате "манифестирането" с мечти и кристални топки. Днес обаче светът е коренно различен - #manifestation има милиарди гледания в Тик ток, а визионери като

Опра Уинфри и Илон Мъск



открито говорят за силата на манифестацията



Но какво точно се промени и защо тази практика се превърна в глобален феномен точно в последните години?

Еволюцията на идеята започва ударно през 2006 г. с книгата "Тайната" на Ронда Бърн, като концепцията е проста: "законът за привличането".

Мислиш непрекъснато за червеното ферари. Представяш си как го караш, или се возиш в него. Записваш си многократно тази мечта в личния дневник. И всичко в един момент се случва...

Дори в социалните мрежи има математическа формула, по което това ще ви се случи: 3-5-9. Записваш на лист страстта за ферарито по 3 пъти сутрин, повтаряш 5 пъти вечер и завършваш преди сън 9 пъти. Въпреки че критиците бързо обявяват манифестирането за псевдо наука и "магическо мислене", през последните 4-5 години тази практика претърпя сериозна метаморфоза.

"Манифестирането" дори става официална дума на 2024 г., обявена за такава от "Кеймбридж дикшънъри". Избрана е заради "потребителските данни в социалните мрежи, духа на времето и езика". Според речника на Кеймбридж глаголът "манифестирам" в началото на ХХ век се използва в смисъл да "накарам нещо да се случи чрез своите намерения, умишлено или неумишлено". Така се стига до съвременните ритуали, които водят най-вече жените по пътя към мечтите. Професорът по социална психология Сандер ван дер Линден от университета в Кеймбридж смята манифестирането за съвременно проявление на "магическото мислене" - заблудата, че конкретни ритуали могат да променят света около нас.

"Приятелка ме заведе на лекция на известно име, което съм срещала в социалните мрежи. Темата беше как да успяват жените. Изненадах се, защото повечето от тях бяха наистина успешни в своите сфери. В един момент лекторката ни насърчи да станем и да споделим на глас какво искаме да ни се случи. Повечето от тях споделяха, че очакват "романтичен мъж с финансови възможности", "пътуване до Малдивите", "нова кола", "високоплатена работа, която няма да ми пречи да се грижа у дома за красотата си"...

Когато дойде моят ред, казах само, че искам да съм здрава, защото скоро е починал брат ми, което изненада и лекторката, и цялата група.". Така описва своята среща с "манифестиращите" дами 50-годишна архитектка, която не прави втори опит да се присъедини към ритуала.

Съвременни автори като Рокси Нафуси форматираха "манифестирането" вече маркетингово в рамката на личната отговорност и психологията. Вече не става въпрос само за искане от "Вселената", а за изразяване на мислите, емоциите и действията.

"Много рядко хората идват и искат да се научат на личностно или духовно развитие, повечето идват с проблем в три области - здравето, отношенията и материалните блага - обяснява проф. д-р Стояна Нацева, основател на "Академия за щастлив живот" (интервю с нея виж на 4-а стр.). - Всъщност аз преподавам на хората как да се фокусират само и единствено върху себе си, за да може впоследствие и отношенията им с останалите хора да се подобрят."



Научно доказано ли е обаче всичко това?



Консервативните експерти са силно скептични. Нобеловият лауреат Даниел Канман например смята, че тази техника сама по себе си представлява измама на мозъка за човешките нужди и въжделения:

"Нищо в живота не е толкова важно, колкото си мислите, докато мислите за него". Ученият смята, че фокусирайки се върху дадена цел, ние преувеличаваме нейното значение за нашето щастие: "Това е когнитивно изкривяване - просто защото мислим за нещо в момента, то ни изглежда като център на Вселената".

Докато дали "Вселената" ни чува, остава въпрос на вяра, науката все пак има логично обяснение защо манифестирането всъщност работи. Ключовата дума тук е ремотикулярна активиационна система (накратко PAC). Това е нещо като



филтър в нашия мозък, който решава коя

информация е важна



и коя не. Ако решите, че искате да си купите определен модел кола например и изведнъж започнете да я виждате навсякъде, тя не се е появила магически - винаги е била там. Просто вашият мозък чак сега я пропуска през този филтър и целенасочено започва да я иска.



Ето как манифестирането влияе на мозъка – когато визуализираме целта си, ние създаваме



нови невронни пътеки. Мозъкът често не прави разлика между реално преживяване и това, което си представяме ярко. Когато манифестираме (записваме целите си на лист, визуализираме си преживявания), ние програмираме подсъзнанието си. И така, когато се появи възможност да осъществим мечтата си, ние сме по-склонни да действаме, вместо да се страхуваме. Или поне стотици хиляди хора вярват в това и превръщат тази идея в огромен бизнес проект.

Мащабът на индустрията за манифестиране и личностно развитие в България вече се измерва със стотици хиляди последователи и милиони левове оборот.

Стояна Нацева е една от водещите фигури с над 72 000 абонати в основния си YouTube канал, където видеоклиповете достигат над 40 000 гледания. Общо в този канал има над милион посещения, а в социалните мрежи тя има над 200 000 последователи. Глобалната инициатива „1 милион пробудени" твърди, че наистина

е достигнала над милион души.

Финансовият аспект на този бизнес е също толкова впечатляващ, като цените на обученията варират спрямо формата. Книги и кратки онлайн материали започват от 10-15 евро. Програми по коучинг и манифестиране струват между 150 и 400 евро. Професионални обучения и дългосрочни менторски програми могат да надхвърлят 750 до 1200 евро.

В България вече над 50 популярни и разпознаваеми лица учат хората на подобни практики, като броят им постоянно расте.

Наталия Кобилкина, Моника Балан, Юли Тонкин, Яна Данаилова, Розмари де Мео, Нели Елея (бившата водеща на предаването "Търси се" по Би Ти Ви) са малка част от гурутата, които поддържат общности от десетки хиляди души. Манифестирането и всички други подобни практики са мащабна индустрия, чиито лица се радват на популярност, надвишаваща тази на утвърдени артисти и изпълнители у нас.Ако съберем последователите на всички популярни имена в сферата в България, ще достигнем над 1,5 милиона потребители. За сравнение общият брой на последователите в страници за история и култура в социалните мрежи е 600 хил. - близо три пъти по-малко от мащаба на сектора за манифестиране. Видно е, че тази индустрия се разраства бързо в България, но за момента можем само да гадаем за точните финансови ресурси, които генерира в интерес на гурутата. По света обаче този бизнес е огромен, като пазарът се оценя на над 50 милиарда долара. Най-голямото име в сферата е Тони Робинс, който е считан за най-богатият коуч в света с близо 20 милиона последователи.

Експерти оценяват годишните му приходи на около 600 милиона долара. Робинс обаче вземе много повече от българските звезди за обучение - между 4700 и 17 000 евро от човек за индивидуален курс между 6 и 12 месеца.

Американката Мел Робинс (не е съпруга на Тони :), също учителка за добър живот, има 40 милиона последователи и е продала последната си книга си в 1,2 милиона тираж. Таксата й за участие в голямо събитие достига до 200 000 евро.

Бившият монах Джей Сети има над 65 милиона последователи, които генерират всеки месец повече от 700 милиона гледания на клиповете му в социалните мрежи.

Икономическата активност е пропорционална: докато у нас курсовете по "манифестиране" достигат до 1200 евро, на глобалния пазар VIP пакетите и дългосрочните менторства често надхвърлят 80 000 евро. Индустрията е толкова мощна, че се очаква до 2035 г. световният пазар за личностно развитие да достигне близо 91 милиарда долара.

проф. д-р. Стояна Нацева е международно признат експерт по развитие на личността и бизнеса, основател на най-голямата коучинг академия в Европа.

Интервю с проф. д-р. Стояна Нацева е международно признат експерт по развитие на личността и бизнеса, основател на най-голямата коучинг академия в Европа – "Академия за щастлив живот", автор на 17 бестселъра и носител на 5 световни рекорда, между които и на "Гинес", в сферата на личностната трансформация.

- Как бихте обяснили с прости думи какво е манифестирането?

- Моето разбиране за манифестиране е това чрез благодарност. Аз държа "Гинес" рекорда за 25 часа манифестиране, именно използвайки тази техника, а това се случи, докато над 100 хиляди българи ме наблюдаваха. Защо избрах именно манифестацията чрез благодарност? Това е практика, чрез която човек съвсем съзнателно влиза в състояние на благодарност, сякаш вече притежава това, за което мечтае. Аз съм доктор по невропсихология и мога много добре да обясня как работят самите процеси. Чрез тази практика човек променя мисленето си, вътрешното си състояние и поведението и по този начин увеличава вероятността желанието му да се случи.

- Има ли това обяснение как действа мозъкът?

- Да, в мозъка човек притежава т.нар. фокус на внимание – например когато сме фокусирани върху страданието, грешките, "аз ли съм жертва, кой е виновен"- това е т.нар. рамка на проблема. А когато преместим фокуса си върху това за какво съм благодарен, тогава вече може да търсим "рамка на решението". Когато човек постоянно се фокусира върху това, което няма, той оформя в тялото си съответните хормони и неврони, отговорни за неговото ментално състояние.

- Откъде произлиза тази практика? Духовна ли е?

- Думата манифестиране е чуждица. На български е проявление или сътворяване. Едно е просто да мечтаеш за нещо - това е абстракция, нещо имагинерно. Друго е да имаш конкретна цел, да знаеш ясно и точно какво и как искаш да постигнеш. Най-важно е да влезеш

в съответното

емоционално състояние,

за да може мозъкът да се фокусира и така да търси възможности да осъществи това, което ти искаш.

- А вие самата кога за пръв път се докоснахте до манифестирането и как решихте да пробвате тази практика?

- Моята история е доста интересна. 12 години нямах деца, пробвах какво ли не - инвитро процедури, всякакви различни лекари, но нищо не помогна. Когато се сблъсках с идеята, че може да благодариш предварително за нещо, което нямаш, първо ми се видя абсурдна, но реших да я пробвам. И в интерес на истината след това забременях и имам близнаци. По същия начин манифестирах своята къща, а по-късно и академията, която за 7 години работа е обявена за най-голямата академия в Европа по подобни практики.

- Как решихте да създадете център за манифестиране и личностно развитие?

- Аз бях на изключително висока ръководна позиция 27 години. Последно бях ръководител на търговско финансиране в една от най-големите банки в България, но през цялото това време много съм се занимавала и съм изучавала коучинг, програмиране на мозъка и психология. След смъртта на моя баща аз се обърнах към духовността – четох много за силата на духа на човека, защо той не успява да сбъдне всичките си мечти и след това видях как човек, който дава всичко на другите, в един момент си отиде от този свят, без да е сбъднал нито една своя мечта. Тогава за първи път прочетох в една английска книга за техниката bucket list – трябва да напишеш 100 мечти, които искаш да сбъднеш, преди да си отидеш от този свят. Това дава смисъл на живота.

- Какво променихте за себе си?

- Тогава реших, че не искам на 90 години да се обърна назад и да съм живяла напразно, да си отида с тъга, че не съм разгърнала докрай потенциала си. Пишейки тези 100 мечти, излязоха много интересни неща от рода на това "да плувам с китова акула", "да посетя Игуасо" и мога да кажа, че изпълних абсолютно всичко от този лист. Колкото повече пишех своите желания и мечти – толкова по-добре се чувствах... И това е реално манифестирането. В един момент реших, че трябва да го споделя и с други хора и започнах малка страничка, в която споделях моя опит. Разрасна се изключително бързо и това доведе до издаването на първата ми книга "Бъди центърът на своята Вселена". Аз смятам, че ние нямаме проблем със съпруга си, с колегите, с приятелите, а със себе си. Първо трябва да решим проблема със себе си и след това отношенията с останалите ще почнат да се подобряват. И така лека-полека започнах да помагам на различни хора да постигнат целите и мечтите си, започнах да правя различни видове обучения. В момента дори предлагаме професионални програми как да преподаваш на хора манифестиране.

- Очаквахте ли, че този тип обучения ще станат толкова популярни, и то в България?

- Никога не съм вярвала, че в България изобщо е възможно нещо такова да съществува. Още повече че съм човек, който идва от съвсем различно поприще и, както казах, бях скептично настроена. В процеса на работа обаче осъзнах, че на всички тези хора, които смятат, че това са някакви фантасмагории и измислици, мога спокойно да кажа, че "когато фактите говорят, и боговете мълчат". Аз имам подкаст, в който хора, които благодарение на технологията, която аз споделям, влизат в ремисия от онкологични заболявания, склероза и други тежки диагнози. Те споделят как са променили живота си и идвайки в нашия център, са повярвали в себе си и са започнали да мислят по правилния начин.

- Но има и хора, които смятат, че всичко това е само фантастика...

- Имаме много доказателства, че това, с което се занимавам, не е научна фантастика, а си е жива наука. Д-р Джо Диспенза например има много научни материали и изследвания, които доказват всичко това. Хората, които се страхуват и живеят в тази "рамка на проблема", мислят чрез амигдалата – там са закодирани всички наши травми и страхове. Когато ние не мислим през предната кора на мозъка, която отговаря за целеполагане и целепостигане, амигдалата е възбудена. Така хората изпитват много силни чувства и Манифестираща млада дама.

мислят негативно, което им пречи да видят безкрайното море от възможности

пред тях. Ние живеем в свят, в който е изключително лесно да достигнеш до всякакъв вид информация. Постоянно да се учиш и да намираш решения.

- А как изглежда процесът по манифестиране? Има ли конкретна техника, ритуал или начин?

- В нашия център работим с всичките видове осъзнаване на проблема. По принцип, когато човек пише, осъзнаването се случва най-добре. 80% от хората възприемат най-добре през очите - зрителната памет е най-силна и когато пишем, тя се задейства най-силно, а пък, от друга страна, ние извършваме някакво действие. Много е важно да почувстваме нещо, докато манифестираме и визуализирайки си нашата мечта, да си представим, че вече се е случило, защото тогава нашият мозък отделя допамин, окситоцин - т.нар. хормони на щастието, които позволяват на мозъка и на тялото да се отпусне и да изпита наслада. Има много такива експерименти, които доказват, че представата на човек лесно може да се превърне в реалност.

- Дайте пример за това...

- Например, ако само си представим, че отиваме до хладилника и режем лимон, 90% от всички хора ще започнат да слюноотделят. По същия начин, визуализирайки си нещо друго, ние даваме на мозъка директна представа къде трябва да отиде и какво трябва да направи. Много е важно и колко дълго манифестираме – след 72 часа е добре да направим първата реална крачка към нашата мечта, защото ако не се извърши действие, каквото и да е - дори и да е малко, мозъкът не приоритизира това желание. След това е хубаво да продължите да манифестирате 100 дни, може да се включи ежедневна медитация с визуализация, писане на неща на ръка, но реалната крачка към желаното нещо е изключително важна.

- Според вас за този 8 март какво биха искали да си "изманифестират" жените?

- Като жена мога да кажа за себе си и за жените около мен, че повечето хора не използват пълния си потенциал, а една жена има наистина безкраен такъв. Тя ражда живот и в нея е програмирано непрекъснато да създава нещо – дали това ще бъде стихотворение, песен, дали ще се грижи за някой. Най-важното за нея е да бъде здрава, да се реализира така, както иска, и да покаже своя потенциал. Мисля, че повече жени ще си пожелаят здраве, любов, разбира се, и финансови облаги, но най-вече да постигнат своя пълен потенциал.

- Какво е модерно да си пожелават напоследък?

- Допреди 5-6 години жените търсеха любов и отношения, а сега наблюдавам, че все повече търсят да имат финансова свобода, да се реализират в кариерата си и тези ценности отиват на първо място. За здравето си всички се сещат, когато има проблем. Иначе три са основните области на техните искания – едната е здравето, другата е отношенията, а третата са материалните блага.

Виктория Петрова, която е инфлуенсър, практикува станалия актуален в последните години феномен - да се фокусира върху мисли за себе си и своите желания.

Интервю с Виктория Петрова, която е инфлуенсър, практикува станалия актуален в последните години феномен - да се фокусира върху мисли за себе си и своите желания.

Започнах на 19 г. Получих приятел, отидох в 20 страни

- Виктория, какво означава за теб "манифестиране"?

- За мен това е много лек и приятен процес, който още преди много години предците ни са кръстили "наричане". Това е да си наречеш какво искаш да привлечеш в твоя живот. Например, ако кажеш думите: "Аз съм Виктория и съм българка" - така ти се свързваш с твоите сили. След това си наричаш какво искаш да ти се случи, за какво си благодарен вече в живота ти и какво искаш да дойде в него. На същия принцип е и манифестирането – това да видиш какво искаш, да го усетиш и да прекараш през тялото си тази емоция, сякаш вече го преживяваш и то е истина.

- Как реши да опиташ нещо подобно?

- Аз почнах да манифестирам още преди 5-6 години, когато за пръв път се запознах с идеи като тези в книгата "Тайната" например. След това почнах да чета всякакви материали за манифестиране и подобен тип практики и разбрах нещо много важно – само по себе си манифестирането не идва, когато просто искаш нещо и напишеш на лист например "аз искам...".

Тези сили, които сбъдват и чуват това искане - дали ще е Вселена, Господ Бог, кой както всеки си го нарича, усещат, че ти го нямаш и затова го искаш. А когато си благодарен, защото имаш нещо, и живееш с мисълта, че то е част от живота ти, то тогава идва сам, защото следва твоето усещане, твоята емоция и енергия.

- Ти лично какво си си пожелавала?

- Когато разбрах как работи манифестирането, за мен това беше много магичен период, защото съм си пожелавала неща до най-малкия детайл и те са ми се случвали – например харесвам някого и почвам да пиша: "Благодаря защото днес е първата ми целувка с този човек". Преживявам този контакт все едно е истина, и умът, и тялото ми влизат в състояние, сякаш това вече се е случило, и изпитват цялото удоволствие и наслада. По същия начин след това си нарекох и конкретната връзка с този човек. След това исках да обикалям света и така посетих 20 държави. Изобщо всичко, което съм писала в дневника, защото аз така манифестирах и го правех всяка сутрин, по някакъв начин се сбъдваше. И аз не просто го пишех – аз наистина го преживявах.

- Какво най-често манифестират жените и как?

- Обикновено са пари, за да пътуваме. Любов. Здраве. Аз го тествах още на 19 години. Най-важно е да успееш да вкараш духа си в такова състояние – наистина да преживяваш мечтата си. Дали просто ще си затвориш очите и ще си го визуализираш, или като мен ще пишеш в дневник, наистина е важно в главата ти това вече да е реалност. Явно съм изглеждала много щастлива, защото моят приятел постоянно казваше: "Не знам какво и как пишеш, но като виждам колко си щастлива и на мен ми идва да пропиша". Продължавала съм да правя това с месеци и е важно да кажем, че не става за един ден – трябва да вярваш.

- Какво искаш да си "изманифестираш" за 8 март?

- От сърце пожелавам на всяка жена по света да се чувства достатъчна, достойна, ценна и важна най-вече за себе си. Защото ако на най-нежния ден през цялата година всяка жена се чувства много женствена и уверена, то целият свят ще го усеща.



И така дами докато на 8-ми март разгръщате красиво опакованите подаръци, за които сте манифестирали, мечтали или просто получили, не забравяйте, че ако случайно "Вселената" се забави с доставката на яхтата до следващия вторник, важното е, че когато една жена знае точно какво иска и вярва, че го заслужава, целият свят започва да работи в нейна полза.