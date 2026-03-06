ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Евакуират още българи от Дубай утре, всички 180 ме...

Откриха труп на 50-годишен срещу един от моловете в Пловдив (Снимки)

Никола Михайлов

Трупът на мъжът е проснат на земята. Снимка: Мая Вакрилова

Мъжът изглеждал зле - с вдлъбнат корем и отворена уста, проснат върху три стълбички, а двама криминалисти го оглеждали

Полицаи, криминалистична лаборатория и мъж, който лежи на тротоара срещу мола в пловдивския район "Западен" шокират минувачи в петък следобед, съобщиха читатели на "24 часа". 

Гледката е на ул. "Перущица" пред хотел, зоомагазин и детски център. Мъжът изглеждал зле - с вдлъбнат корем и отворена уста, проснат върху три стълбички, а двама криминалисти го оглеждали. 

От полицията потвърдиха за "24 часа", че действително става дума за починал. По първоначални данни няма следи от насилие по трупа. Човекът бил около 50-годишен и водел скитнически начин на живот. 

Криминалистична лаборатория е на мястото.
