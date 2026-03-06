Откриха труп на 50-годишен срещу един от моловете в Пловдив (Снимки)

Мъжът изглеждал зле - с вдлъбнат корем и отворена уста, проснат върху три стълбички, а двама криминалисти го оглеждали
Полицаи, криминалистична лаборатория и мъж, който лежи на тротоара срещу мола в пловдивския район "Западен" шокират минувачи в петък следобед, съобщиха читатели на "24 часа".
Гледката е на ул. "Перущица" пред хотел, зоомагазин и детски център. Мъжът изглеждал зле - с вдлъбнат корем и отворена уста, проснат върху три стълбички, а двама криминалисти го оглеждали.
От полицията потвърдиха за "24 часа", че действително става дума за починал. По първоначални данни няма следи от насилие по трупа. Човекът бил около 50-годишен и водел скитнически начин на живот.