ЦИК: Избирателите могат да проверят дали са в списъците за регистрация на партиите

Избирателите могат да направят проверка дали са в списъците на лица, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции в изборите, съобщиха от ЦИК

Това може да стане на интернет страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК). Това съобщиха от комисията, информира БТА.

Оттам информираха още, че на 9 март 2026 г. изтича крайният срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да обявят на интернет страницата си и да изпратят на Сметната палата и на ЦИК предоставяните едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за изборите, насрочени на 19 април 2026 г.

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) следва да обявяват на интернет страницата си предоставяните едни и същи условия и ред за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за изборите, насрочени на 19 април 2026 г.