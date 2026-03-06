Остава в ареста младеж, разбил с брадва магазин в Мокреш и откраднал ...3,26 евро на монети

Окръжен съд – Монтана потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 23-годишния И. Ц. И., обвиняем за кражба, извършена в изпитателния срок на условно осъждане.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по частна жалба на защитата на обвиняемия срещу определение на Районен съд – Лом от 25 февруари 2026 година, с което на И. Ц. И. е взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".

И. Ц. И. е привлечен като обвиняем за това, че около 03:40 ч. на 7 февруари 2026 г. от магазин в с. Мокреш чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имота, и чрез използване на брадва, с която счупил витринен стъклопакет на магазина, е отнел чужди движими вещи – сумата от 80,00 евро на монети. Деянието е извършено в условията на повторност, в немаловажен случай, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление.

Пред съда защитата на обвиняемия поиска мярката му да бъде изменена в по-лека и заяви, че намерената и доброволно предадена сума е на стойност 3,26 евро и не кореспондира със сумата от 80 евро, посочена от продавачката на магазина.

След като се запозна с всички доказателства по делото и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, тричленен състав на Окръжен съд – Монтана обяви, че жалбата е неоснователна и не следва да бъде уважена. Според магистратите правилно и законосъобразно първоинстанционният съд е приел, че са налице достатъчно по обем доказателства, които да обосноват предположението, че обвиняемият е извършил престъпление, което се наказва с „лишаване от свобода". Въззивният съд намира също така, че правилно и законосъобразно районният съд е приел, че съществува опасност обвиняемият да извърши ново престъпление, предвид обременената си съдимост – лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, извършено повторно.

Определението на Окръжен съд – Монтана е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.