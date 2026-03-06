Пеевски: Сезирам прокуратурата за българската европрокурорка Теодора Георгиева

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът на ДПС Делян Пеевски ще сезира прокуратурата за българската европрокурорка Теодора Георгиева.

Това стана ясно от позиция на ДПС, разпространена до медиите.

Ето и цялата позиция на лидера на ДПС:

Сезирам ad hoc прокурора, Софийска градска прокуратура и копие до Европейската прокуратура за лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив "сигнал" от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева.

За първи път подадох сигнал за лъжите на въпросната още преди една година! Но до днес не съм получил отговор от прокуратурата.

Независимо от това, всеки опит за набеждаване, клевети и омаскаряване, използвани от тази компрометирана фигура, която злепостави България в Европа, трябва да бъде пресрещнат с истината, цялата истина и нищо друго, освен истината.

Истината за нейните връзки с мрежата на Сорос и прокопиевата клика. Истината за аферата й с Петьо Еврото. Истината за обвързаностите й със служебния правосъден министър Янкулов и служебния министър на МВР Дечев, които фабрикуват поредното активно мероприятие, целящо да осигури медиен и информационен чадър на замесените в злокобния случай "Петрохан" – ПП-ДБ и да им подготви служебна победа в най-нечестните избори, които се готвят да направят с "наше МВР", изборни измами и заблуда на цялото българско общество.