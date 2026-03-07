Желязната завеса и студената война станаха на 80 години

Речта на Чърчил във Фултън, Мисури, се смята за началото им, сред засегнатите столици се споменава и София

Преди 80 години, на 5 март 1946 г., бившият британски премиер Уинстън Чърчил произнася реч в Уестминстърския колеж във Фултън, Мисури, САЩ. В присъствието на президента на САЩ Хари Труман той обявява разделянето на Европа и за първи път използва термина “желязната завеса”, спуснала се между Изтока и Запада. Въпреки че Чърчил не е заемал публична длъжност по това време, думите му са възприети като манифест за нов етап в международната политика.

Речта предизвиква остра реакция в СССР и се превръща в един от символите на началото на студената война. “24 часа” припомня контекста на тази легендарна реч, какво точно е казал Чърчил и защо думите му са имали толкова сериозни последици.

По време на речта си Уинстън Чърчил не е заемал никакъв държавен пост. Но от май 1940 г. до юли 1945 г. той е министър-председател на Великобритания, ръководейки страната по време на Втората световна война.

Но след края на войната се провеждат парламентарни избори, на които консерваторите на Чърчил претърпяват съкрушително поражение. Самият Чърчил подава оставка, става член на парламента и ръководи опозицията срещу правителството на лейбъристите.

Посещението му в Съединените щати е неофициално - не като държавен глава или официален представител на Великобритания, а като частен гражданин. Чърчил продължава да участва в британската политика, но просто вече не взема ключови решения. Дълги години Берлинската стена беше символ на разделението между Изтока и Запада, но след 1990 г. се превърна в километрична основа за фантазията на уличните художници. Снимка: Getty Images

Защо Фултън? И за какво говори Чърчил там?

Този малък град в щата Мисури, родното място на тогавашния президент на САЩ Хари Труман (1945-1953), е дом на Уестминстърския колеж, частен университет, по-известен в страната, отколкото в международен план. През 30-те години на миналия век колежът създава фонд за дарения, който ежегодно кани видна обществена личност в града. Лекторът избира темата си и получава хонорар от приблизително пет хиляди долара.

Преди 1946 г. тази поредица от лектори включва конгресмена и философ Томас Вернер Смит, бившия италиански външен министър граф Карло Сфорца, експерта по международни отношения Самюъл Гай Инман и други известни личности.

През есента на 1945 г. администрацията на колежа научава, че Чърчил планира зимно пътуване до Съединените щати с намерението да прекара няколко седмици във Флорида. Ректорът на университета Франк Макклуър решава да се възползва от възможността и отправя покана към бившия министър-председател да изнесе лекция във Фултън.

С тях се свързва генерал Хари Вон, завършил същия колеж и военен съветник на Труман. Самият президент подкрепя идеята, добавяйки лична бележка към поканата, обещавайки да присъства на речта. Чърчил приема и пристига във Вашингтон на 28 февруари, където се среща с Труман. На 4 март те напускат столицата заедно със специален влак и пристигат във Фултън на 5 март.

Аудиторията на колежа не може да побере всички желаещи и журналисти, така че речта е преместена във физкултурния салон, където е издигната сцена. Но дори там не всички има къде да седнат и мнозина слушат речта отвън през високоговорители. Въпреки статута си на “пенсиониран” оратор Чърчил е жива легенда и символ на победата във Втората световна война, така че речите му привличат огромен интерес. Но специално речта му във Фултън става историческа. “България се извинява” пише на чешки под боядисаните в розово фигури на войници на Паметника на Съветската армия. Пърформънсът беше в памет на нахлуването на войските на Варшавския договор в Чехословакия през 1968 г. Снимка: Getty Images

Защо Чърчил говори за желязна завеса?

Речта, която може да бъде чута и прочетена и днес, е посветена на следвоенния световен ред и предотвратяването на нов глобален конфликт след Втората световна война. Чърчил подчертава важността на укрепването на наскоро създадената Организация на обединените нации (ООН). Според него тя трябва да се превърне в реален инструмент за поддържане на мира, а не във формална платформа за декларации.

Той предлага постепенното създаване на международни въоръжени сили под егидата на ООН, но подчертава, че контролът върху атомните оръжия трябва да остане в Съединените щати, Великобритания и Канада.

Значителна част от речта е посветена на Съветския съюз и ситуацията в Европа. Чърчил заявява, че

“от Шчечин в Балтийско море до Триест в Адриатическо море желязна завеса се е спуснала над континента”

Столиците на страните от Централна и Източна Европа - Варшава, Берлин, Прага, Виена, Будапеща, Белград, Букурещ и София, сега са в съветската сфера на влияние и в различна степен под контрола на Москва, заявява бившият британски премиер. Според него комунистическите партии в гореспоменатите страни доминират всички политически сили, а правомощията на полицията и разузнавателните служби се разширяват.

В същото време Чърчил подчертава, че не смята Съветския съюз за неизбежен агресор и не е убеден, че Москва иска война. Той казва, че СССР се стреми да разшири влиянието си и да получи политическо предимство. Освен това страната уважава силата и не уважава слабостта. Следователно според Чърчил политиката на помирение към съветската държава би била грешка.

Той обаче изразява уважението си към руския народ и към Йосиф Сталин като съюзник във войната. Политикът говори за необходимостта от споразумения със СССР в рамките на ООН, но предупреждава, че подобни споразумения са възможни само при твърда позиция на западните страни.

Ключовият извод на речта е, че тясното сътрудничество между Съединените щати и Британската общност е от съществено значение за поддържането на мира. Чърчил говори за “специалните отношения” на англоезичните страни и предлага задълбочаване на военното и стратегическото сътрудничество. Според неговия план съюзът на западните демокрации ще действа като контрол върху съветското влияние и ще предотврати нова световна война.

Как реагира СССР? Силно негативно

Седмица след публикуването на фултънската реч Сталин реагира публично на нея в интервю за вестник “Правда”. Той характеризира думите на Чърчил като “опасен акт, предназначен да посее семената на раздор между съюзническите държави и да възпрепятства тяхното сътрудничество”. Но Йосиф Висарионович не спира дотук - той също така поставя британския политик наравно с Адолф Хитлер. Докато Хитлер защитава превъзходството на арийската раса, Чърчил се застъпвал за световното господство на англоезичните народи.

Реакцията на съветския лидер е особено остра на твърдението, че страните от Централна и Източна Европа са под политически контрол на Москва. В отговор на тази теза той отправя остър упрек към Чърчил. От това следва, че желанието на СССР да има приятелски правителства в съседни страни не е експанзионизъм, а естествена мярка за самозащита, тъй като на 22 юни 1941 г. германските войски нахлуват в СССР от Финландия, Полша, Румъния и Унгария.

Сталин също отхвърля обвиненията в “тоталитаризъм” на източноевропейските режими. Той твърди, че тези страни имат коалиционни правителства, състоящи се от няколко партии, за разлика от британската система, където управлява една партия. Сталин вярва, че нарастващото влияние на комунистическите партии е причинено не от някакви специални действия на Москва, а от победата на СССР във войната.

Накрая той напомня на Чърчил за подкрепата на Бялото движение в руската гражданска война и организирането на чуждестранна интервенция. Заплашва с остър отговор в случай на антисъветска политика от страна на Запада.

Справедлива ли е критиката на Чърчил към съветския блок в речта му?

През март 1946 г. България, Румъния, Чехословакия, Полша и Унгария официално запазват многопартийни системи, парламенти и коалиционни правителства. Същевременно обаче се създават условия за стабилен съветски контрол над местните власти.

В резултат на настъпателните операции от 1944-1945 г. съветските войски се озовават в страните от Централна и Източна Европа. След повратния момент във войната Червената армия започва настъпление на запад, освобождавайки съветски територии и след това преминавайки границите на съседни държави. През 1944 г. тя навлиза в Полша, Румъния и България; през 1945 г. окупира Унгария, Източна Германия, включително Берлин, както и Чехословакия и Източна Австрия. До началото на 1946 г. Червената армия на практика се утвърждава в Централна и Източна Европа като основна военна сила, което създава основа за по-нататъшен политически натиск.

Положението е най-остро в Полша. С прогонването на германските войски през 1945 г. Люблинският комитет установява властта си в страната. Този орган, също създаден със съветска подкрепа, по-късно е трансформиран във Временно правителство. Ключовите позиции обаче са контролирани от комунистите и техните съюзници. Сталин няма намерение да прехвърля властта на полското правителство в изгнание и последователно унищожава влиянието му.

На изборите и референдумите от 1946-1947 г. резултатите са фалшифицирани, опозицията е подложена на натиск и обещаните на конференцията в Ялта свободни избори така и не се провеждат. До 1948 г. социалистите и комунистите се обединяват в Полската обединена работническа партия.

В България и Румъния комунистите заемат ключови позиции в коалиционните правителства. Впоследствие чрез контролирани избори и референдуми те премахват монархиите и установяват еднопартийни режими. В Унгария комунистите получават само 17% от гласовете на свободните избори през 1945 г., но запазват контрол над силите за сигурност и постепенно елиминират съперниците си, като в крайна сметка провъзгласяват Унгарската народна република през 1949 г. В Чехословакия демократичната система формално остава в сила до февруари 1948 г., когато под натиск от комунистите и въоръжените сили под техен контрол се случва фактическо завземане на властта.

Във всички тези страни действат съветски военни съветници и служители по сигурността. Некомунистически партии, профсъюзи и независими организации систематично са отстранявани или унищожавани. До 1948-1949 г. в региона най-накрая остават единствено режими, ориентирани към Москва и политически зависими от СССР.

Така твърдението на Чърчил, че държави от Варшава до София са в съветската сфера на влияние и стават все по-подчинени на Кремъл, е съвсем точно. През 1946 г. този процес все още не е завършен - формално остават елементи на плурализъм, което позволява на Сталин да отрича обвиненията. Последвалите развития обаче потвърждават, че курсът към установяване на просъветски режими е бил последователен и системен. Именно този процес Чърчил описва в речта си като желязната завеса.

Дълги години Берлинската стена беше символ на разделението между Изтока и Запада, но след 1990 г. се превърна в километрична основа за фантазията на уличните художници.

“България се извинява” пише на чешки под боядисаните в розово фигури на войници на Паметника на Съветската армия. Пърформънсът беше в памет на нахлуването на войските на Варшавския договор в Чехословакия през 1968 г.