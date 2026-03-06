Изпращат Калушев, Ники и Александър с будистки ритуал, бащата на Златков – против (Обзор)

Прокуратурата разреши погребението на тримата

Според пастрока на младежа нито един от мъжете не би наранил друго човешко същество или би посегнал на живота си

Най-вероятно със специален будистки ритуал ще бъдат изпратени Иво Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев, чиито трупове бяха открити под връх Околчица на 8 февруари. В петък на 27-ия ден от намирането на телата на тримата с постановление на прокурор от Враца те бяха освободени, а близките им уведомени, че могат да организират прибирането и погребението им.

От няколко дни майката на Ники Златков - Ралица Асенова, настояваше да види тялото на сина си. Тя вече е уведомена с имейл, че може да го прибере. Подобно съобщение е получил и бащата, тъй като родителите на младежа са разделени, но и двамата се явявят наследници. В имейла се уточнявала процедурата по предаването на тялото. Родителите имали различно желание за погребението на младежа. Майката на Николай искала да извършва ритуал, най-вероятно - будистки, а бащата бил против. Засега не е ясно дали в завещанието, оставено от Калушев, за което отново първо съобщи Ралица Асенова, той е посочил как да бъде изпратен.

С “24 часа” пък се свърза пастрокът на Николай - Свилен Свиленов. Според него нито един от шестимата - тримата, открити в хижа “Петрохан”, и другите под връх Околчица, не е убиец или самоубиец.

“Никой от жертвите не би наранил друго същество или би посегнал на собствения си живот, най-малкото е в противоречие с техните вярвания. А убийството на кучетата е най-силното доказателство, че версиите за самоубийство са съшити с бели конци”, убеден е Свиленов. Той описва Ники като най-необикновеното дете, което е срещал. Признава обаче, че е имал спорове с Калушев, защоте не приемал децата да се отделят от семействата. Свилен е категоричен, че Ники бил много щастлив, а майка му Ралица наблюдавала ситуацията отблизо.

До задържането на телата на тримата се стигна, тъй като се налагаше допълнителна експертиза, която да установи приблизителния час на смъртта. Според първата, направена от седебния медик във Враца, смъртта е настъпила от 24 до 36 часа преди откриването на тримата сутринта на 8 февруари, тоест те са починали късно в петък вечерта или събота. В същото време категорично било установено, че кемперът бил под Околчица от 1 февруари и повече не е мърдал.

Телата не били разложени, но вече издавали мирис. Затова и разследващите държали на допълнителна експертиза. От една страна, не изглеждало житейски логично 5-6 дни да стоят в кемпера, без да мърдат, от друга - температурите били под или около нулата. Допълнителната експертиза още не е готова.

Дечев: Няма уволнени разследващи, а преместени полицейски шефове

Няма уволнени разследващи полицаи и оперативни работници по случаите в хижа “Петрохан” и под връх Околчица. Става дума за преназначени директори. Това каза в парламента вътрешният министър Емил Дечев. Той бе поканен от депутатите по повод смените на шефовете на ОДМВР - Монтана, ОДМВР - София, ГДБОП и Националната полиция. Вътрешният министър Емил Дечев СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

“Те не са преки участници в разследването, а в качеството си на ръководители са осъществявали административни и организационни функции”, каза Дечев. Той обясни на депутатите, че вътрешният министър може да дава указания и нареждания на всички служители в МВР с изключение на разследващите полицаи. И цитира закона, според който те изпълняват указанията на наблюдаващия прокурор.

Юлиана Матеева от “Величие” попита какво прави звеното за подпомагане на вътрешния министър. На нея ѝ звучало като интернат за ранно пенсиониране.

Идеята на звеното е да прави анализи. Очаква се, че хората, които отиват там, са с голям опит. Те трябва да подават анализи с различни проблеми и да дават съвети на вътрешния министър, каза Дечев. И обърна внимание, че изпратените там запазват както длъжността си, така и заплатата си. И може след 6 месеца или дори 2 години да бъдат върнати на старата си длъжност. А след известен период от време можело дори да бъдат повишени. Отиването в звеното било по желание. Дечев нарече бившия шеф на ГДБОП Боян Раев професионалист до мозъка на костите си. Той сам избрал да се върне в стария си отдел.