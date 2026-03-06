Все още не е ясно дали сечта на боровата гора в Монтана е незаконна или санитарна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Екологът инж. Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово „Анна Политковская" и заместник-председател на Национално движение „Екогласност" е сезирал властите и медиите за сечта на боровата гора край Монтана. Той е изпратил сигнал до министъра на земеделието Иван Христанов, кмета на общината Златко Живков, до директора на Държавното горско стопанство в града инж. Александър Александров. Сигнал е подал и на спешния телефон 112.

Боровата гора е засадена през 70-те години на миналия век. Екологът се застъпва тя да бъде спасена.

От Апелативна прокуратура отговориха, че в Районна прокуратура – Монтана е образувана преписка по повод постъпил сигнал за незаконно сечене на дървета в района на Борова гара, в близост до телевизионната кула в гр. Монтана.

По случая наблюдаващият прокурор е възложил извършването на проверка на ОД на МВР - Монтана, в хода на която следва да се изяснят данни, касаещи фактическата обстановка.

Предстои да бъде изискана информация от Изпълнителната агенция по горите относно наличието на издадени разрешителни за сеч.

След приключване на проверката събраните материали ще бъдат докладвани на наблюдаващия прокурор, който ще прецени дали са налице данни за извършено престъпление и дали следва да бъде образувано досъдебно производство.