Два гръцки F-16 ще ни пазят от ирански балистични ракети, на стратегически точки в Южна България разполагат ПВО (Обзор)

Операцията е наречена "Щитът на Ахил", Запрянов във връзка и с турския министър

Премиерът иска американските самолети да бъдат преместени от софийското летище на военно

Над 1000 българи евакуирани, уреди се и чартър от Малдивите

Гърция започва постоянни дежурства над българското небе заради разрастващата се война в Близкия изток.

У нас

ще бъдат разположени батареи “Пейтриът”

(Patriot PAC-3), а в небето ще летят два изтребителя F-16, специализирани в прехващането на балистични цели. Операцията се казва “Щитът на Ахил”.

ПВО установките ще бъдат на стратегически места в Южна България, за да гарантират сигурността на индустриалните и енергийните центрове, но и ще покриват голяма част от територията ни.

Двама гръцки офицери от ВВС ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.

Помощта от Гърция е поискана от военния министър Атанас Запрянов в четвъртък, а отговорът дойде официално в петък от колегата му Никос Дендиас. Той заяви, че гледа еднакво на защитата на българската и на гръцката територия. Идната седмица министър Дендиас ще дойде в София, за да се срещнат.

В сряда Запрянов е обсъдил ситуацията в Близкия изток и с турския си колега Яшар Гюлер. В същия ден българският министър пръв съобщи, че иранска балистична ракета е полетяла и към Турция.

Гръцките F-16 вече показаха ефективността си в сряда, когато прехванаха дронове във въздушното пространство на Ливан близо до Кипър. Южната ни съседка продължава да затяга мерките си за сигурност. Разположи висок клас военен кораб за защита на морските пътища в Североизточно Егейско море. Военновъздушната база на летище “Димокритос” прие

ескадрила изтребители “Юрофайтър Тайфун” за бързо реагиране,

които са в състояние на постоянна бойна готовност.

Отделно у нас още има и американски самолети на летището в София, но служебният премиер Андрей Гюров търси къде да бъдат преместени. За целта е поискал доклад от Запрянов.

Товарните самолети пристигнаха на летище “Васил Левски” на 19 февруари (разрешението е издадено ден преди кабинетът “Гюров” да встъпи). Няколко от тях излетяха в понеделник след началото на атаките срещу Иран. Разрешен е престой на 15 машини до 31 март, точната им бройка в момента не се знае, но в кулоарите на парламента се заговори, че от първоначалните 7 вече са именно 15.

Самолетите предизвикаха известно напрежение и политически страсти, но те са само за логистични цели и презареждане. “На територията на нашата страна и въздушно пространство не се предприемат никакви действия, свързани с акциите на САЩ и Израел”, успокои Гюров и в петък депутатите, когато участва в първия си парламентарен контрол като служебен премиер.

Съюзническите военни в София са до 335 - главно летателен и технически състав, който да обслужва самолетите, обяви Запрянов. Изпълняват задачи заедно с нашите военни. В поделения в страната има и други.

Да поискаме

влизане под “ядрения чадър” на Франция

предлага пък ДСБ. Президентът Илияна Йотова трябвало да свика КСНС за целта. Миналата седмица президентът Макрон обяви инициатива за разширяване на френските ядрени гаранции за сигурност към други страни от ЕС и вече преговарят с осем, включително Гърция, а инициативата е отворена за още партньорски държави. Останалите са Германия, Полша, Белгия, Нидерландия, Швеция, Дания и Великобритания. Първите евакуирани българи от Дубай кацнаха във Варна. Снимка: Орлин Цанев

“В рамките на НАТО всички страни са на еднакво ниво на защита. Тя ще бъде развивана в зависимост от ситуацията. България е поискала усилване на въздушната отбрана от НАТО, това се постига съвместно”, посочи зам. министърът на външните работи Велизар Шаламанов.

МВнР свика специален брифинг, за да обясни как върви евакуацията на българите от Близкия изток. В последните дни се появи недоволство по две линии - първо, че има приоритизиране на едни блокирани пред други, и второ, че тези на Малдивите не получавали никакво съдействие. Спори се и кой трябва да плати сметката - клиентите, туроператорите или държавата.

До събота сутринта вече трябва да са евакуирани над 1000 българи. Късно в петък се чакаше пореден полет от Дубай с 326-има души на борда, а вероятно в неделя - чартър от Малдивите (където няма риск, но редовният маршрут е с прекачване в опасните зони). До Мале бяха призовани да се придвижат и българите от Шри Ланка. Не делим на граждани и туроператори, увери зам.-министърът на туризма Павлин Петров.

По последни данни към петък следобед евакуация чакат 310 души в Катар и 40 в Кувейт, като първата група оттам ще бъде изведена сухопътно през Рияд, където ще хванат търговски полет. Съдействат на още трима да напуснат Иран, като от тях една жена ще бъде преведена през Египет, а другите двама - през Ирак, както и на 14 човека от Израел.

591 души са евакуирани от ОАЕ, 118 - от Оман, 14 - от Бахрейн, шестима - от Саудитска Арабия, един от Катар, 130 - от Йордания, и 10 - от мисията ни в Техеран. 20 са изведени от Ирак, а 14 - от Израел, т.е. общо 904-има души към петък следобед.

“Няма непосредствена опасност за България, тя не е страна в този конфликт.

Няма никакво основание още повече да

напрягаме хората в страната”, заяви президентът Илияна Йотова, помолена да коментира действията на служебната власт.

“Като правя сравнение с други европейски страни, смятам, че правителството се справя твърде добре. Има страни, в които евакуация все още не е започнала”, даде оценката си тя. И отново увери, че при какъвто и да е сигнал за опасност ще свика КСНС. Във връзка е с Министерството на отбраната и с началника на отбраната.