Обвиненият в убийството на жена си в Бегово: Обичах Красимира, с любов се взехме

Любомир Петров даде обяснения над 5 години след смъртта на майката на децата си и обясни, че я е намерил простреляна

Съдебно-психиатричната и психологическа експертиза показа, че той има висока склонност да лъже

"Обичах Красимира, с любов се взехме и не сме имали дрязги. Когато имаше някакъв проблем, сядахме и го обсъждахме." Това каза пред Окръжния съд в Пловдив 25-годишният сега Любомир Петров, обвинен, че на 11 септември 2020 г. e застрелял майката на двете си дъщери Красимира Куковска в дома й в калояновското село Бегово. Според прокуратурата Куковска, чиито родители починали рано, й оставили добре разработения си земеделски бизнес и тя глезела Петров със скъпи подаръци. В един момент обаче ограничила харчовете му, а седмици преди смъртта си го накарала да напусне дома й. Сутринта на фаталната дата той се промъкнал в къщата й и я застрелял с пушката, която Красимира притежавала, гласи обвинението.

"Не се признавам за виновен", заяви Петров, който даде обяснения над 5 години след смъртта на жена си. Той се върна към първите си показания, в които твърдял, че трябвало да се срещнат с един от арендаторите, но тя не отговаряла на съобщенията му. Той влязъл през задната врата в къщата и я намерил простреляна в детската стая. След задържането си Любомир Петров сменил версията си и обяснил, че двамата се сборичкали и се стигнало до случаен изстрел. Днес обаче заяви, че е казал това под полицейски заплахи и всъщност е намерил Красимира мъртва.

"Получихме съобщение от Любомир, че Краси е починала. Веднага отидохме в Бегово, имаше много хора, полиция и хаос и той каза, че я е намерил в стаята с прострелна рана. На по-късен етап отидохме в дома на родителите му в Сухозем. Бабата на Красимира се обади на майката на Любомир Милена и тя я пусна на високоговорител. Бабата каза: "Дайте да направим така, че Любомир да излезе виновен, по-бързо ще уредим нещата", разказа семейната приятелка на подсъдимия Раделина Шилева. Извън съдебната зала тя обясни пред "24 часа", че двете деца, които живеят с Любомир и родителите му, са добре и щастливи.

Седмици преди смъртта си Красимира си намерила нов приятел на име Николай, но Любомир отрича да е знаел за това. Чатове от телефона й обаче пораждат съмнения в това.

В залата беше изслушана комплексна съдебно-психиатричната и психологическа експертиза, която показва, че Любомир Петров има висока склонност да лъже и да не се съобразява с норми и обичаи.

По настояване на един от адвокатите му - Васил Василев, беше назначена нова съдебно-медицинска, техническа и балистична експертиза за механизма на прострелването. Тя трябва да е готова до 27 май, когато е следващото заседание по делото.