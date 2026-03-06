ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Щонова откри нова логистична база за над 2,17 млн. евро в Индустриален парк Божурище

Министър Щонова на откриването. Снимка: Министерски съвет

Икономиката се нуждае от приемственост и последователност, а устойчивите резултати се постигат, когато държавата и бизнесът работят заедно. Това каза министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова при откриването на нова логистична база в Индустриален парк София – Божурище. Проектът е реализиран със сертификат за инвестиция клас А на стойност 2,17 млн. евро и е осъществен от българска компания с утвърдено присъствие на водещи европейски пазари.

Министър Щонова сподели, че реализацията на проекта е започнала по време на нейния мандат като заместник-министър, и поздрави инвеститора за успешното му приключване. „През годините, първо като заместник-министър на икономиката и индустрията, а днес и като министър – за мен един от най-важните приоритети е да насърчаваме и подкрепяме компаниите да се развиват, да запазват и разширяват пазарното си присъствие и да инвестират отново тук", отбеляза тя. По време на откриването министър Ирина Щонова подчерта и значението на новите инвестиции за развитието на националната икономика и за утвърждаването на България като привлекателна бизнес дестинация.

Компанията инвеститор в новата логистична база в Индустриален парк Божурище е българска и има над 30-годишен международен опит. Дружеството обслужва ключови пазари в Скандинавия, Германия, Полша, Прибалтика и страните от Бенелюкс.

Министър Щонова на откриването. Снимка: Министерски съвет

