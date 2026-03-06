Асен Василев вече не иска да управлява с коалиции

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев вече не иска партията му да управлява в коалиционни формати, а иска с ПП-ДБ да имат пълно мнозинство в новия парламент.

"Ако искаме да излезем от това блато, в което държавата е заседнала, това може да стане само с управление с достатъчно силен гръб в парламента, за да може да направи тежки и болезнени реформи. Такива тежки и болезнени реформи в коалиция - пробвахме по всички възможни начини, видяхме, че не става по една проста причина: всеки си прави тънката сметка как да спъне другарчето и да излезе малко напред, това блокира всички сериозни реформи", посочи Василев в ефира на "Панорама" по БНТ.

Ако беше наше МВР, вътрешният министър щеше да е Бойко Рашков. Сега той е избор на Илияна Йотова и Андрей Гюров, каза той за служебното правителство.

Призна, че е бил "учуден", че не Румен Радев е представлявал коалицията си "Прогресивна България" при подаването на документи в ЦИК за регистрация за изборите. Припомни, че през 2021 г. той и Кирил Петков са се явили, за да покажат, че те са хората, които ще носят отговорност за партията си.

2022 г. отношенията ни се счупиха на принципна основа. Тогава нарекох позицията му за Украйна "позорна" и още я намирам за такава, защото всяка държава трябва да може да определя посоката си, разказа Василев.

Той не отговори с кого биха работили ПП-ДБ в новия парламент и дали биха си сътрудничили с хората на Радев, които социолозите подреждат на първо място, но посочи, че залогът на тези избори е да има мнозинство от 160 в парламента, което да избере нов Висш съдебен съвет без ГЕРБ и ДПС.

"Няма добри и лоши войни. Може би е добре да се напомни нещо, което много управляващи забравят: няма как да управляваш без съгласието на управляваните. Дори и като цар да смяташ, че властта ти идва от Бога или като президент или премиер властта ти идва от волята на хората. Властта ти може да дойде само със съгласието на хората", посочи той за войната в Близкия изток.

"Има опити за насаждане на страх, но трябва да си даваме сметка, че за да стигне ракета от Иран до Българя, трябва да мине през Гърция или Турция, където има батареи на НАТО. Това не е така във войната с Украйна - там има Черно море и ние сме външна граница. Но сега войната е поне една страна по-далеч от нас", каза още Василев.