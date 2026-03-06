Крум Зарков: Чувствам подкрепа, ще надживеем трудния период на БСП

Чувствам подкрепа, която ме кара да съм убеден, че ще надживеем този труден период, за да заемем мястото, отредено на единствената значима лява партия у нас, а именно - централното. Това заяви пред БНТ Крум Зарков - новият лидер на БСП. Той разказа, че в партията има силна мобилизация и се върви към "обновление чрез уважение".

Партията на президента Радев тепърва ще се заявява на политическата сцена. Доколкото видях от интервюто на Радев той няма идеологическа амбиция, слиза на терена, повикан от историческа необходимост. Оттам нататък ние имаме различни писти, каза Зарков за "Прогресивна България" на Радев. Дали левицата би се коалирала с Радев, той не отговори, но увери, че "БСП повече няма да чука на ничия врата".