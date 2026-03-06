Иво Христов: Не виждам ПП и БСП като съюзници на "Прогресивна България"

"Прогресивна България" значи заявка за излизане от застоя, в който се намира България - институционален, бих казал дори морален. Същата мотивация изкара хората на улиците на няколко пъти през последните години на протести". Така обясни името на коалицията на Румен Радев Иво Христов - бивш началник на кабинета му като президент.

"За съжаление - не, тъй като имаме различни разбирания по много теми. Например референдума, но имаме и други. Няма желан партньор и се надявам да не се налага да търсим такъв, но това зависи от гражданите. Въпрос на разговори и конюнктура в новото събрание", отговори той вижда ли в студиото възможен съюзник на Радев, ако формацията му няма 121 депутати в новия парламент. В "Панорама" Христов гостува с лидерите на "Промяната" и БСП Асен Василев и Крум Зарков.

"Радев е всичко друго, но не и консервативен - на ти е с технологиите, сваля апликации, общува с млади хора, практикува екстремни спортове. От един военен се очаква йерархия и закотвеност в традицията, но не смятам, че двете неща се бият", каза той за Радев.

Той не се яви за регистрацията на "Прогресивна България" за изборите в ЦИК и няма да е неин лидер, вместо това отидоха съпредседателите Гълъб Донев и Димитър Стоянов. Христов само коментира, че "не знам някога Борисов или Доган да са ходили да регистрират партиите си".

Христов заобиколи и въпроса за поста на съпругата Румен Радев - Десислава, като заяви, че след днешните думи на председателката на парламента Рая Назарян всякакви постове вече бледнеят.