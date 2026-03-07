Автобус № 29 вече ще се движи от "Илиянци" до гара "София - север"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Маршрутът на автобусна линия №29 се удължава от кв. „Илиянци" по бул. „Рожен" до гара „София - север", която ще бъде новата начална и крайна спирка на линията от днес. Това съобщиха от Столична община.

Промяната се въвежда с цел подобряване на транспортното обслужване и връзките с железопътния транспорт в района.

Във връзка с промяната, „Център за градска мобилност" ЕАД закрива спирка с код 2885 „Центъра кв. Илиянци" и разкрива нова спирка с код 2887 „Бул. Рожен" в посока гара „София-север", разположена на около 40 метра преди кръстовището на бул. „Рожен" и ул. „Ген. Никола Жеков".

С цел новата организация ще бъде монтиран пътен знак „Д24" на 20 метра от спиркоуказателната табела на новата спирка „Бул. Рожен" (код 2887).

В проектобюджета за 2026 г. е заложена най-голямата инвестиция в градски транспорт за последните 15 години - 150 нови трамвая, 200 нови автобуса, 75 нови тролея и 50 електробуса, каза кметът на София Васил Терзиев през януари.