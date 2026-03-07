С минута мълчание и пуснати светлини полицаи в Търново почетоха паметта на загинали колеги

Международният ден за възпоминание на загиналите служители при изпълнение на служебния си дълг бе отбелязан във всички районни управления на полицията и всички районни служби на пожарната в област Велико Търново с едноминутно мълчание и пуснати светлини на автомобилите.

На 7 март светът отбелязва Международния ден в памет на загиналите служители на реда. Кампанията е на ИНТЕРПОЛ. Идеята на инициативата е да се акцентира върху мъжете и жените в униформа, напомняйки, че зад всяка значка стои човек, семейство и живот, посветен на защитата на другите. В различни униформи, говорещи на различни езици и борещи се с различни реалности по различни закони, но обединени от една мисия - да защитават сигурността на гражданите и обществения ред.

Загубата в служба на хората не е само лична, на семейството, на службата, града или държавата, а на професионалисти, колеги, приятели, на хора, отдадени на службата в полза на обществото.

Полицейската професия е една от малкото, в които решението да защитиш другия може да струва живота ти.

В този ден държави от всички континенти осветяват световни емблематични обекти в синьо - значими обществени обекти, полицейски управления, правителствени и министерски сгради, създавайки непрекъсната глобална светлинна верига, следваща движението на слънцето по света.

От Азия до Америка, от Африка до Европа, следвайки часовите пояси, тези светлини са знак на професионална световна солидарност.

България се включва в кампанията на ИНТЕРПОЛ заедно с около 100 други държави в знак на солидарност със световната полицейска общност и в знак на почит към загиналите полицейски служители. У нас на 6 и 7 март 2026 година в синя светлина ще бъде осветена сградата на НДК в София. Националният дворец на културата ще се включи в световната „синя вълна", заедно с обекти като Колизеума, Египетските пирамиди, Водопадът Виктория, Гранд Плаза, Кралския дворец в Монако, и др.