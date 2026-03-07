Атанас Атанасов: Трябва да решим имаме ли интерес да сме под ядрения чадър на Франция

"Инициативата на френския президент за ядрения чадър е изключително важна и не може да бъде подминавана. Това е нещо ново, което идва като инициатива от ЕС и то от постоянен член на Съвета на сигурност, ядрена държава, каквато е Франция. Този призив е към определен кръг, към западноевропейските държани, но и с поглед към Черноморието. Тъй като се водят преговори с Гърция, има комуникация и с Румъния, ние най-малкото, загърбвайки предстоящите избори, трябва сериозно политическите сили да търсят отговор на въпроса имаме ли място под този чадър, имаме ли интерес. От ДСБ излязохме с отговор "да", това е допълнителна гаранция за сигурността".

Това каза в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ председателят на "Демократи за силна България" (ДСБ) Атанас Атанасов

"България е заобиколена от две войни. От една страна е агресията на Русия в Украйна. От друга страна това, което се случва в Близкия Изток, удара на САЩ и на Израел срещу Иран. Разбира се този удар е предизвикан от дълги години нарушаване на човешки права, на международни договори от Иран, но аз искам да припомня нещо, което каза наскоро Мелони, това, което се случва в Близкия Изток е резултат от агресията на Русия в Украйна. Тези неща са свързани, ние живеем в един глобален свят", каза Атанасов.

За България и гаранциите за сигурността ни, Атанасов каза, че сякаш забравяме, че сме част от НАТО и ЕС. "Ние като държава самостоятелно не можем да гарантираме нашата сигурност", каза той. "НАТО няма да откликне на този призив (б.р. на САЩ)", каза Атанасов.

Атанасов изрази позицията, че е наложително да се свика Консултативен съвет за национална сигурност и, че там е мястото за дебат за това да се консолидира обща позиция на България за допълнителни гаранции за сигурност.

"Радев очевидно ще е участник в следващия парламент, не знам той ще става ли депутат. Той по един ли или друг начин като представител на политическата сила, която ще представлява, която ще бъде сигурен участник в следващия парламент, нека да дойде на този консултативен съвет, има начин да бъде поканен, закона дава възможност. Да дойде и да заяви своята позиция", каза Атанасов.

Никой не ни предлага да разполагаме тук ядрено оръжие, подчерта той и допълни, че става дума да се даде възможност френската отбрана да осигури ядрен чадър.

„Да не слагаме каруцата пред коня, първо да решим в България имаме ли интерес от допълнителни гаранции за сигурност извън НАТО", коментира още той.

По думите му е добре за страната ни, че граничи на юг и югоизток с Гърция и Турция, които могат да ни предпазят от атака, макар да не вярва това да се случи.

„Иран не ни разглежда нас като потенциална цел", коментира той.