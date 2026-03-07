Служители на ОДМВР - Монтана и РДПЗН отдадоха почит на загиналите си колеги

Пред сградите на Районните управления в градовете Монтана, Лом, Берковица и Вършец в началото на работния си ден наличните дежурни екипи отдадоха почит на загиналите си колеги с едноминутно мълчание и пуснати сини лампи на полицейските автомобили. С подобна проява на почит се включиха и екипи от Районните служби по пожарна безопасност и защита на населението в цялата област.

Кампанията е на ИНТЕРПОЛ, мемориална, по повод 7 март 2026 г. – Международния ден в памет на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Идеята на инициативата е да се акцентира върху мъжете и жените зад униформата, напомняйки, че зад всяка значка стои човек, семейство и живот, посветен на защитата на другите. Този ден приканва хората да погледнат отвъд националните граници и да почетат онези, които са платили най-високата цена на службата и да оценят рисковете, пред които са изправени служителите на реда по света.

България се включи в кампанията на ИНТЕРПОЛ заедно с около 100 други държави в знак на солидарност със световната полицейска общност и в знак на почит към загиналите полицейски служители. У нас на 6 и 7 март 2026 година в синя светлина е осветена сградата на НДК в София.