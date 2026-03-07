Борисов: Сменили са шефа на НАП, явно има огромно значение за честността на изборите (Видео)

Асен Василев иска 121 депутати, да не му пречи никой. И ние искаме 121. Така е най-хубаво. Разбрах, че вчера са сменили шефа на НАП, това е също вид благодарност за рекордните приходи над 14 млрд. лв., защото и НАП и митниците се справиха и събраха за тая година 7 млрд. евро повече. Само че на тях им трябва само за репресии, за месец и половина за кво им е? Те даже не могат да ги объркат достатъчно, но явно, че НАП има огромно значение за честността на изборите. Просто тези хора са доста забавни и ако не е толкова трагично, щеше да е смешно. Хубавото е, че имат месец и половина.

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който посети пристанището в Царево, заедно с кмета на Бургас Димитър Николов, на Царево Марин Киров, и бившите министри Мирослав Боршош и Жечо Станков.

"За пръв път редовното правителство ни отпусна средства за почистване на деретата, вчера приключи почистването. Почистени са всички от Лозенец до Ахтопол, остана ни само река Черна, но тя се нуждае от бетонно корито. Като имаме правителство - тогава. С подкрепата на кабинета много неща сме започнали, другата седмица почваме спортна зала до стадиона, тук се работи на пристанището. Открихме чисто нов медицински център", каза кметът на Царево Марин Киров.

И болница ще има в Царево, зарече се той, като обясни на Борисов, че се работи по инвестиционен проект за това.

"Пътят ви е, колкото и точки за медицински хеликоптер да направим, все ще бъде натоварен тоя център. Правим обхода, 4-лентовия през Бургас и Маринка, и язовира "Ясна поляна". Той е пълен, минах оттам да го видя. Това значи, че сме готови за сухите месеци, когато всички градове по Черноморието срещаха затруднения. Сега имаме възможност да се справим в сухите дни, в жегите като дойдат, защото те ще дойдат бързо. Горе ще използваме четирилентовия път, вляво към "Ясна поляна" и ще слезем на Приморско, където зелените не ни пуснаха навремето, но тоя обход ще реши въпроса за огромния туристически поток. Верно, за 3-4 месеца, ама си е огромен", каза Борисов.

И призова хората си да "се стягат".

"Това можеш да обещаеш на хората - четирилентовия път. Обходът е много важен. Другите работи ще се случат и се случват, само ще ги напомняте. Това е важното за тоя регион - да направим пътя, да могат да пътуват по-бързо и по-сигурно", каза лидерът на ГЕРБ на кмета на Царево.

Обърна се към бившия министър на туризма в кабинета "Желязков" Мирослав Боршош с въпрос колко са били туристите в бургаската област за годината.

"Тази година имаме най-големия ръст от всичките години", отговаря му Боршош, при което Борисов заявява "От 1300 години".

"Област Бургас в момента е 1 млн. над останалите области. Рекорд абсолютен", допълни бившият министър.

"Ние сме все по-интересни като южно Черноморие, хората да идват и до октомври, до по-късно, защото есента е топла. Със сигурност пътя го чакат хората", каза кметът Марин Киров.

"Като има и спортна зала, като има и писта, стадион, ще идват, ще тренират. Няма да ходят само в Анталия, защото времето е прекрасно, зимите са по-меки", заяви Борисов.

"Не се интересувайте от другите партии кой какво прави, защото те нищо няма какво да покажат. Те единственото, което могат да кажат, е че не сте готини, ама на хората трябва да им показвате направеното", коментира той, след като му обясниха, че за пръв път от много години и язовир "Камчия", и "Ясна поляна" преливат и могат да обезпечат областта през лятото.

"От всичко най-са ме дразнели кметовете, като правиме ВиК-тата, щото заравяш под земята, нищо не се вижда, а всъщност има огромни ползи за хората. Иначе сега ще стане пристанище, ще стане красиво, ще спират лодки, ще ги гледат. И се вижда, а деривациите - под земята, не се виждат", каза още Борисов.

"В това блато, в което ни закопаха тези 4 г., трябва да се измъкнем от него. Хората, макар и за 1 месец, ги видяха, че освен кариеризъм, освен да сложат своите хора, които видно не стават, и то не го казвам като извод, а като факт, всяка седмица правят по една оставка на вицепремиер, на министър. Откъде ги намериха тия хора, откъде ги довлякоха? Как установиха за една седмица, че не стават? В същото време, как за една седмица установиха, изискаха, провериха работата на областните управителите, на полицейските началници? Какъв е този вундеркинг (има предвид вундеркинд - бел. ред.), който за часове влиза в час и разметва абсолютно всичко, все едно е готвен години наред за тази работа? Но тези въпроси не се задават", заяви той.

"Ако има нещо лошо за ГЕРБ, веднага това ще стане тема. Когато е за тях - техните негодници, са техни негодници. Може да е престъпничка некоя, нема значение. Не се говори. Всячески искат да потопят "Петрохан", защото всички ги видяха за какво става въпрос. И го потапят, от 18 януари няма нито материали, нито брифинг. Като беше правителството, всеки ден искаха Дани Митов да излиза да говори. Какво да говори, то си има разследващи служители, които трябва да си свършат работата", каза още Борисов.

Бившият енергиен министър Жечо Станков обясни, че в министерството са работи за развитието на програма за саниране на еднофамилни къщи.

"Говорим за комбинация - да могат да се сложат прозорци, изолация, слънчеви панели на покрива и тока да им е абсолютно безплатен. Това сме го оставили подредено в Министерството на енергетиката, специален нов фонд за декарбонизация, капитализиран за 50 млн. евро. Очакванията са тая година хората да могат да започнат да кандидатстват", обясни Станков.

"Те не обичат такива работи - еднофамилни къщи, големи блокове да се санират. Щото парите... Тях не ги интересува това, тях ги интересува да си сменят бухалките", заяви Борисов.

"Какво общо имат данъчните с изборите, със служебното правителство. Кога тоя министър на финансите се ориентира какво е събрано, как е събрано? Най-вероятно некой данъчен измамник е пострадал от техните и сега трябва да му оправят ревизиите. Няма никакво друго обяснение да ми кажат защо им е. И да използват тоя един месец да пратят отново данъчни проверки на всички, които са им политически противници. Най-вероятно това ще направят, те винаги това правят. Само че аз се изхитрих и не си правих ремонт, това за еднофамилните къщи само за Царево ли важи, или може и други да се включат", каза още той.