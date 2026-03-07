С минута мълчание и включени светлини започна работният ден на полицаите в Добричко

Служители на Министерството на вътрешните работи в област Добрич отдадоха почит на загиналите при изпълнение на служебния си дълг, съобщават от Областната дирекция на МВР. С минута мълчание и включени светлини в районните полицейски управления започна работния ден като израз на почит к в Международния ден в памет на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг - 7 март.

"Загубата в служба на хората не е само лична, на семейството, на службата, града или държавата, а на професионалисти, колеги, приятели, на хора, отдадени на службата в полза на обществото. Този ден ни приканва хората да погледнат отвъд националните граници и да почетат онези, които са платили най-високата цена на службата и да оценят рисковете, пред които са изправени служителите на реда по света. Полицейската професия е една от малкото, в които решението да защитиш другия може да струва живота ти", напомнят и на на общиството в този дин от полицията в Добрич.