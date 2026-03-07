Росен Плевнелиев: Нека българите бъдат спокойни. Ние не воюваме, не сме цел и няма да бъдем

България не е цел на конфликта в Близкия изток. Нека българските граждани бъдат спокойни. Ние не воюваме, не сме цел и няма да бъдем. Тук ще бъде спокойно, тук ракети и бомби няма да падат, нито дронове. България е взела всички мъдри и важни решения. Когато е влязла в Европейския съюз и в НАТО, това е най-силният отбранителен съюз на планетата и той ще ни защити.

Това каза в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ президентът в периода 2012-2017 Росен Плевнелиев. Той коментира актуалната международна ситуация около Иран и последствията за България.

Във връзка с информацията за прекратените полети от Дубай, Плевнелиев призова българските граждани да бъдат спокойни.

От своя страна той припомни терористичния атентат през 2012 година на летището „Сарафово".

„На летище Сарафово, за съжаление, шест туристи от Израел и един български гражданин изгубиха живота си. Нашите служби, заедно с партньорите по целия свят, видяха, направиха невероятно разследване. Стигнахме до университета в Ливан, където бяха издадени фалшивите паспорти. Видяхме тримата, които са инициатори, извършители. Обявихме военното крило на Хизбула за терористична организация. И знаехме, че отзад стои режимът на аятоласите, който финансира и мотивира подобни терористични организации да извършат терористични актове."

Той подчертава, че международната обстановка е сложна, но България е защитена:

„Нека да бъде ясен, война няма и няма да има за българските граждани. Но, за съжаление, по целия свят ние сме свидетели на това, как този човеконенавистен режим е организирал, включително и на наша територия, терористични атаки."