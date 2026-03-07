ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Бакалова си тръгна от Северна Ирландия, вече...

Над 1200 бижута задържаха в навечерието на 8 март митнически служители в София

1218 бижутерийни изделия със знаци на търговски марки задържаха в навечерието на 8 март митническите служители на Териториална дирекция Митница София при проверка на пощенска пратка от Китай.

На 26 февруари служители на сектор „Митнически оперативен контрол" селектирали за проверка като рисков колет с тегло 10 кг. от Китай, съобщават от пресцентъра на ведомството.

В придружаващите документи, представени пред митническите органи, стоките в пратката са описани като „Бижутерийна имитация от неръждаема стомана" с изпращач китайско дружество до получател - фирма в България.
В рамките на предприетите контролни действия митническите служители установяват 1218 гривни, пръстени, обеци и колиета, всички с обозначения на две световноизвестни търговски марки.

В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на права върху интелектуалната собственост стоките са задържани.
За случая ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

