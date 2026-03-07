Борисов: В ГЕРБ няма олигарси, ние си показваме резултатите и си изпълняваме обещанията (Видео)

След като посети пристанището в Царево, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пристигна и в Приморско, където се срещна с кмета Иван Гайков.

"Както винаги съм казвал - нямам неизпълнено обещание. Преди 1 г. го обещахме, вече се строи", каза Борисов, докато го развеждаха из пристанището на Приморско, което в момента се надгражда. Има 8 млн. евро, които са преведени за тези дейности, които ще започнат през октомври и на терен. Показаха му и как трябва да изглежда проекта на марината в града, когато бъде завършен.

"Тука може и тия, които имат яхти, защото вече в новите партии има много яхти, много олигарси, които трябва да им направим къде да акостират. Има, трябва да новите партии да има къде да си спират яхтичките", коментира Борисов.

"Кмете, похвали се сега, за водата ми кажи, защото споря с много хора, печелил съм басове вече. Говорят ми за Гърция, за Италия, за Френската ривиера, за Дубай", обърна се той към кмета на Приморско, след като чу коментар, че "ние тук сме с най-чистата вода".

"Ще ги разочароваме, миналата година статистиката показа, че най-чистата морска вода е замерена в района на Маслен нос. Най-чистата вода в Европа, с 99,4% чистота и това бе препотвърдено от множеството туристи. И министър Мирослав Боршош дойде да се увери", каза кмета Гайков.

"Пи вода от морето", пита Борисов, на което кмета отвръща, че само той е пил вода, а Боршош потвърждава. "Тази национална ценност, министъра, няма да рискува", пошегува се лидерът на ГЕРБ.

Гайков обясни, че чистотата е допринесла за развитието на туризма. Каза, че е започнал ремонт на вътрешната отсечка между Приморско и Китен, другата седмица пък започва проект за смяна на канализация и асфалтиране.

"Преди 15 г., който дойдеше на море в България, първите 2-3 дни, всички реклами по телевизията му вършеха работата. Сега, след 15 г. ГЕРБ имаш най-чистото Черно море за 1300 години и нагоре. Може некога да е било по-чисто, но сега няма какво да замърсява водата - пречиствателните станции, милиарди се дадоха за тях", коментира Борисов.

"И двата ви язовира са на 100% пълни. И 3 г. да не вали, ще имате вода. Това, което направихме - да измъкнем от блатото държавата, ще си е добре за тези населени места. Помня колко ми се подиграваха, че говорим за пречиствателни станции. Да де, ама целият туризъм тая година е с рекорден ръст, и повече ще идват. Това, което мога да обещая, щото нямаме неизпълнено обещание, ще има кажеш, че от Бургас до тук и Царево - четирилентов път. Така или иначе от Бургас правим обход през Маринка и Малко Търново, вляво на "Ясна поляна", ще го завъртим да дойде до тук и Царево. Тоя ад, особено петък-неделя, който е в тая част на България, да го решим за туризма", каза той.

"Проектира се, Димитър Николов (кметът на Бургас - бел. ред.) се занимава с това, за да оправим веднъж завинаги пътя по Южното Черноморие. Само точки намираме за медицинските хеликоптери, къде да кацат след катастрофи, по-добре да спрем катастрофите, да има по-малко. Такъв четирилентов път работи много добре за тия няколко месеца, а и според мен сезонът ще започне да се удължава. Климатът се затопля, тая година до края на септември идваха хора по морето, сега сме началото на март, слънцето е силно. Ще дойдат великденски празници, ще се напълни пак, защото времето е хубаво", заяви Борисов.

Бившият енергиен министър Жечо Станков обясни, че в министерството са работи за развитието на програма за саниране на еднофамилни къщи.

"Говорим за комбинация - да могат да се сложат прозорци, изолация, слънчеви панели на покрива и тока да им е абсолютно безплатен. Това сме го оставили подредено в Министерството на енергетиката, специален нов фонд за декарбонизация, капитализиран за 50 млн. евро. Очакванията са тая година хората да могат да започнат да кандидатстват", обясни Станков.

"Нужно ни е работещо правителство, за да продължи това, за да не го счупят, както направиха назад във времето други колеги с ПВУ. Бяхме го заложили в ПВУ още 2020 г.", допълни Станков.

"Те от това не се интересуват. Там си бяха поставили олигарсите, щото за тях е модерно да се говори. Аз много искам да се говори за олигарсите в партиите. В ГЕРБ аз олигарх не знам да има, нито да ни е подкрепял. Ако има в другите партии, особено в Червената олигархия, червените куфарчета, червените мобифони. Тези приказки не са измислени, бях малък, когато ги слушах, 90-та година. Всичко това, къде замина? Разбойническата приватизация кой я направи, къде отидоха тези пари? Ние в ГЕРБ такива нямаме. Ние си показваме резултатите, показваме какво сме правили, изпълнявали сме си обещанията. Такива балони сме виждали вече доста пъти, вървят, пукат се, заминават", заяви Борисов.

"Положението в Украйна и в Иран е много тежко, със сигурност ще наруши веригата на доставки, а горивата са важни за този район. Държавата направи необходимото партийните лидери, където бяха по Дубай да ги прибере, щото иначе не работи добре системата", каза още той.