Младеж наряза гумите на 14 коли във Варна

Снимката е илюстративна: Pixabay.

Непълнолетно момче е задържано след разследване, което установило, че е нарязало гумите на 14 автомобила във варненския кв. „Трошево", съобщават от пресцентъра на полицията в морския град.

17-годишният младеж е криминално проявен и осъждан, задържан за вандализъм.

Отзовалите се на сигнал служители на реда са установили 14 коли, по които са нанесени повреди. Криминалистите са започнали издирване на извършителя и бързо са го установили.

Младежът е познат на органите на реда с множество кражби и грабежи, не е ясна причината за вандалския акт. Непълнолетният е задържан в районното управление и ще бъде приет в „Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни"- Варна.

Случаят е докладван на дежурен прокурор и са образувани две досъдебни производства.

