Организацията по произвеждането на изборите за народни представители в 52-рото Народно събрание в област Добрич обсъдиха областният управител Асен Атанасов и председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Цонка Велкова със секретарите на общините. Сред основните въпроси бяха обезпечеността за провеждане на изборния ден – 19 април, с консумативи, наличието на паравани за изборните секции по места. Председателят на РИК коментира възможностите на всяка община за осигуряване на помещения, както и подходящо време, за провеждане на обучения на членовете на секционните избирателни комисии. Ц. Велкова обърна внимание върху изменения, приети с решения на Централна избирателна комисия, върху които особено ще бъде наблегнато по време на обученията.

Следвайки хронограмата на ЦИК в изпълнение на ангажиментите на областния управител по организацията за произвеждането на изборния процес, представители на общините в област Добрич получиха предварителните избирателни списъци, като всяка община трябва да обяви в срок до 9 март включително, предварителните избирателни списъци и да ги публикува на своята интернет страница. През следващата седмица, но не по-рано от 12 март, трябва да започне провеждането на консултации с парламентарно представените политически сили по общини за определяне на съставите на секционните избирателни комисии.