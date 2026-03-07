ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бойко Борисов посети болницата за активно лечение на детски болести в Бургас

Бойко Борисов посети болницата за активно лечение на детски болести в Бургас

2900

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия" в бургаския квартал „Зорница".

"Прогресивно се развивате", каза Борисов, докато влизаше в болницата. Представен му беше спешният център, както и информация за наличните болнични легла, броя клиники и отделения в лечебното заведение.       

Бяха представени рентгените и други апарати, съобразени да работят за деца.               

"Преди година тук беше кал, мизерия, блато. След една година - прекрасна инфраструктура в целия квартал, прекрасна детска болница, след два-три месеца и в Пловдив ще е готова, с една дума, където ГЕРБ има кмет има и детска болница. За съжаление в София вече трета година само слушаме приказки и се вдига цената на битовия отпадък".

Борисов поздрави кмета на Бургас за постигнатото с конструирането на болницата в града. 

"16 отделения, по най-модерния стандарт е болницата, температурата може да се регулира от 10  до 27 градуса в зависимост от заболяването. Сега минах и видях и обхода, който се прави към "Меден рудник", с промишлената зона", каза Борисов.

"Политическата криза не я създаваме ние, ние само предупреждаваме", отговори Борисов на журналистически въпрос.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Posted by Бойко Борисов on Saturday 7 March 2026

