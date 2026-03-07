Ирена Георгиева: Около 400 българи ще се приберат от Дубай днес и утре сутрин

Още около 400 български туристи ще се приберат от Близкия изток с два полета от Дубай - тази вечер и утре сутрин. Това съобщи служебният министър на туризма Ирена Георгиева в ефира на Дарик радио.

"Подготвяме полет за тази вечер, той е с по-малък капацитет, но има и още един самолет за утре сутрин", каза тя.

Георгиева обясни, че до момента са извършени шест евакуационни полета и са прибрани над 1300 български граждани от Близкия изток след възникването на конфликта там. Има и завърнали се туристи от Йордания, които не влизат в този брой, защото са пътували по суша до Египет и оттам са се придвижили с редовни полети.

"Броят на туристите и списъците, които ни предоставят туроператорите, са много динамични, защото туристите намират и други начини да напуснат страната", посочи Георгиева. Тя допълни, че има и редовни полети.

Развитието на обстановката е много динамично и ситуацията във всеки момент може да се промени, обясни министърката на туризма. Тя заяви, че имат задачата днес максимално да прецизират точния брой български граждани, които трябва да бъдат прибрани с полетите тази вечер и утре сутрин.

Ситуационният център продължава да получава информация за индивидуални пътници, които имат желание да се завърнат, така че процесът ще продължи. Туроператори подготвят специализиран полет за прибиране на туристи от столицата на Малдивите Мале, Шри Ланка и Тайланд, заяви Георгиева.

Министерството на туризма няма информация за български граждани, които се намират на територията на Израел или Иран, но в Ситуационния център може да има записани българи от тези страни, обясни министърът.

Тя препоръча на туроператорите и туристите да следят индекса на риска, който се появява на интернет страницата на Министерството на външните работи – когато степента на риска е по-висока, по-лесно се взема решение дали да се пътува.

На въпрос дали кризите водят до намаляване на туристическия поток, Ирена Георгиева потвърди, че това е така, но опитът след ковид кризата показва, че много бързо след преустановяването на тези процеси интересът за пътуване се възражда и то с бурни темпове.

Всички кризи трябва да ни дадат поуки и да ни научат на много неща – процедури как да се действа, максимална предвидимост на това какво може да се случи и как да се реагира, така че това са уроци както за администрацията, така и за туристическия бранш, заяви Георгиева.

Най-големите трудности през последната седмица са били овладяването на паниката и вдъхването на кураж, както и установяването на точния брой хора, които искат да се приберат в България, обясни тя.

Министър Георгиева подчерта, че добрата координация между институциите е изключително важен фактор и база за това нещата да вървят добре, затова те са в ежедневна комуникация с Министерството на външните работи и Министерството на транспорта и съобщенията.