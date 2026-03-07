Назначиха Таня Радуловска за заместник-министър на правосъдието

Таня Радуловска е третият заместник-министър на правосъдието. Това става ясно от публикация във Фейсбук на министъра на правосъдието Андрей Янкулов.

"В края на работната седмица от премиера по мое предложение беше назначен и третият заместник-министър на правосъдието - Таня Радуловска, настоящ адвокат и бивш съдия", написа той.

"Познавам Таня от 19 години, когато започвах като младши прокурор в Софийска районна прокуратура, а тя беше съдия в Софийски районен съд. Винаги е била един от примерите за мен (но и далеч не само за мен) с професионализма си като магистрат.

Преди години Таня беше много силен и авторитетен глас за качествена промяна в правосъдната система. Радвам се, че успях да я убедя да се завърне към това", пише още Янкулов, като и пожелава успех.