ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Индийският външен министър потвърди: Ирански воене...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22424119 www.24chasa.bg

Назначиха Таня Радуловска за заместник-министър на правосъдието

2424
Таня Радуловска

Таня Радуловска е третият заместник-министър на правосъдието. Това става ясно от публикация във Фейсбук на министъра на правосъдието Андрей Янкулов.

"В края на работната седмица от премиера по мое предложение беше назначен и третият заместник-министър на правосъдието - Таня Радуловска, настоящ адвокат и бивш съдия", написа той.

"Познавам Таня от 19 години, когато започвах като младши прокурор в Софийска районна прокуратура, а тя беше съдия в Софийски районен съд. Винаги е била един от примерите за мен (но и далеч не само за мен) с професионализма си като магистрат.

Преди години Таня беше много силен и авторитетен глас за качествена промяна в правосъдната система. Радвам се, че успях да я убедя да се завърне към това", пише още Янкулов, като и пожелава успех.

Таня Радуловска

В края на работната седмица от премиера по мое предложение беше назначен и третият заместник-министър на правосъдието -...

Posted by Андрей Янкулов on Saturday 7 March 2026

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)