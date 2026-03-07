БСП одобри всички водачи на листи, вижте кои са

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният съвет на БСП одобри всички водачи на листи за изборите на 19 април. Част от имената станаха известни на пленума преди две седмици, а финално подредбата на листите завършва днес.

Лидерът Крум Зарков ще е първи на две места - в столичния 24-и МИР и в Бургас.

В червените листи се завръща като водач Татяна Дончева, която ще е първа в Пловдив.

А зам.социалната министърка в кабинета "Желязков" Гергана Алексова ще е първа в Търговище. При първия кръг водачи начело на листи застанаха и колегите й Николай Бериевски и Иван Кръстев.

Ето кои са всички водачи на червените листи.

Благоевград - Гергана Орманлиева

Бургас - Крум Зарков

Варна - д-р Десислав Тасков

Велико Търново - Михаил Михалев

Видин - Боян Балев

Враца - Иван Георгиев Иванов

Габрово - Николай Цонков

Добрич - Сияна Фудулова

Кърджали - Милко Багдасаров

Кюстендил - Иван Ибришимов

Ловеч - Николай Бериевски

Монтана - Пламен Младенов

Пазарджик - Петя Цанкова

Перник - Иво Серафимов Ангелов

Плевен - Илиян Йончев

Пловдив-град - Татяна Дончева

Пловдив-област - Атанас Телчаров

Разград - Николай Пенчев

Русе - Деница Иванова

Силистра - Владимир Маринов

Сливен - Соня Келеведжиева

Смолян - Севдалин Хъшинов

София 23-и МИР - Габриел Вълков

София 24-и МИР - Крум Зарков

София 25-и МИР - Атанас Атанасов

София-област - Владимир Георгиев

Стара Загора - Иван Кръстев

Търговище - Гергана Алексова

Хасково - Ленко Петканин

Шумен - Валери Жаблянов

Ямбол - Красимир Йорданов