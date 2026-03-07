ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп се закани да удари Иран много тежко днес

БСП одобри всички водачи на листи, вижте кои са

Лиляна Клисурова

Централата на БСП на “Позитано” 20 СНИМКА: Велислав Николов

Националният съвет на БСП одобри всички водачи на листи за изборите на 19 април. Част от имената станаха известни на пленума преди две седмици, а финално подредбата на листите завършва днес.

Лидерът Крум Зарков ще е първи на две места - в столичния 24-и МИР и в Бургас.

В червените листи се завръща като водач Татяна Дончева, която ще е първа в Пловдив.

А зам.социалната министърка в кабинета "Желязков" Гергана Алексова ще е първа в Търговище. При първия кръг водачи начело на листи застанаха и колегите й Николай Бериевски и Иван Кръстев. 

Ето кои са всички водачи на червените листи.

Благоевград - Гергана Орманлиева

Бургас - Крум Зарков

Варна - д-р Десислав Тасков

Велико Търново - Михаил Михалев

Видин - Боян Балев

Враца - Иван Георгиев Иванов

Габрово - Николай Цонков

Добрич - Сияна Фудулова

Кърджали - Милко Багдасаров 

Кюстендил - Иван Ибришимов

Ловеч - Николай Бериевски

Монтана - Пламен Младенов

Пазарджик - Петя Цанкова

Перник - Иво Серафимов Ангелов

Плевен - Илиян Йончев

Пловдив-град - Татяна Дончева

Пловдив-област - Атанас Телчаров

Разград - Николай Пенчев

Русе - Деница Иванова

Силистра - Владимир Маринов

Сливен - Соня Келеведжиева

Смолян - Севдалин Хъшинов

София 23-и МИР - Габриел Вълков 

София 24-и МИР - Крум Зарков

София 25-и МИР - Атанас Атанасов

София-област - Владимир Георгиев

Стара Загора - Иван Кръстев

Търговище - Гергана Алексова

Хасково - Ленко Петканин

Шумен - Валери Жаблянов 

Ямбол - Красимир Йорданов

Централата на БСП на “Позитано” 20 СНИМКА: Велислав Николов

