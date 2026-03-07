Иван Петков аут, Татяна Дончева ще води листата на БСП за Пловдив

Звездата на Бебето изгря при Корнелия Нинова, която впоследствие той изостави, припомнят паметливи

"Редно е да направя крачка назад и няма да участвам в изборите за народни представители за 52-ия парламент". Това обяви Иван Петков–Бебето, който в няколко поредни Народни събрания беше депутат от БСП за Пловдив. Червената листа за предстоящите избори във втория по големина град ще се води от Татяна Дончева. Татяна Дончева

Преди месец Петков и друг знаков социалист – Георги Йорданов, бяха номинирани от няколко организации в Пловдив за новата червена листа, но нямаше единна кандидатура за Пловдив. Неотдавна Националният съвет на БСП утвърди няколко водачи на листи за страната, но вторият град не фигурираше. Сега вече е ясно, че Иван Петков окончателно отпада.

"Пожелавам успех на листата на „БСП – Обединена Левица" в 16 МИР. Разбира се, както при всички избори преди това, макар сега да не съм сред кандидатите, ще помагам и ще бъда на разположение, за да може да бъде постигнат добър резултат в предстоящите избори", уверява Петков.

Неговата звезда изгря по времето на Корнелия Нинова, която го лансира, но след това той се отдръпна от нея, когато тя изпадна от лидерството на БСП, припомнят паметливи.