Националният фолклорен конкурс „Дунавски славеи" събра в Русе младия елит на народната музика

Над 800 млади певци и инструменталисти от цялата страна пристигнаха в Русе за 18-ото издание на Националния фолклорен конкурс за изпълнители на народна музика „Дунавски славеи". Форумът, организиран от Община Русе и Общинския детски център за култура и изкуство, беше открит днес в Голямата зала на Доходното здание от заместник-кмета Златомира Стефанова, която подчерта, че това е едно от най-авторитетните фолклорни събития в страната и се е утвърдило като значима национална платформа за развитие на таланти и съхраняване на фолклорните традиции. Стефанова поздрави организаторите, участниците и журито за техния труд, смелост и стремеж към развитие и увери, че Община Русе ще продължи неотменно да подкрепя инициативи, които дават пространство за изява на децата и надграждане на техните умения. „Пожелавам на всички сценична сила и незабравими мигове", каза заместник-кметът при официалното откриване.

Церемонията започна с химна на конкурса – произведение, специално създадено от акад. Милчо Василев, което вече трета година е неразделна и емблематична част от форума. През двата дена на проявата на сцената ще излязат 170 индивидуални певци и 110 инструменталисти. Най-малката певица тази година е на 4 години от Търговище, а най-многобройни са гайдарите. Особено показателна е тенденцията при тях, защото броят им нараства всяка година и специалистите говорят за истинско национално възраждане на инструмента. Увеличават се и желаещите за изява хорове и оркестри.

Тазгодишното издание се провежда едновременно в три зали: Голямата зала и Камерна зала „Слави Шкаров" в Доходното здание, както и в Пленарната зала. Изпълнителите се оценяват от три независими журита, сред чиито изтъкнати членове са акад. Милчо Василев от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, утвърденият северняшки певец и вокален педагог Петър Кирилов, и обичаната добруджанска народна певица Калинка Вълчева.

Конкурсът продължава и утре, 8 март, неделя, от 9 часа. Тържественият галаконцерт и официалната церемония по награждаването ще започнат от 18 часа в Голямата зала на Доходното здание, когато публиката ще чуе специалните изпълнения на Калинка Вълчева и Петър Кирилов.