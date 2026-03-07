Чужденецът, обвинен в опит да пренесе в Турция 46 кг марихуана, остава в ареста

Съдията от окръжния съд в Хасково Деляна Пейкова постанови постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" на 61-годишния Микуш Схала, обвинен в опит за контрабанда на 45,760 килограма марихуана на стойност 374 347 евро през граничния пункт „Капитан Андреево".

Съдът прие, че е налице обосновано предположение Схала да е извършил престъплението, предава БТА. Според съдебния състав обвиняемият е пътувал сам, автомобилът е негова собственост, а наркотичното вещество е било укрито в специално изградени тайници, което предполага знание за наличието му. Съдът посочи още, че в хода на досъдебното производство предстои да бъде изяснено дали има и други замесени лица, както твърди обвиняемият. Магистратите приеха също, че съществува реална опасност Схала да се укрие, тъй като не е български гражданин и няма адресна регистрация в страната.

Според обвинението, представено в съдебната зала от прокурор Атанас Палхутев, наркотикът е бил укрит в 107 пакета в специално изградени тайници в автомобила, като единият от тях представлявал двойно дъно под седалките. По думите му от събраните до момента доказателства – разпити на митнически служители и извършени огледи – може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е заловен на 4 март т.г.

От прокуратурата допълниха, че е налице и опасност Схала да се укрие, тъй като не е български гражданин и няма адресна регистрация на територията на страната. При доказване на вината законът предвижда наказание „лишаване от свобода" от 10 до 15 години и глоба от 100 хиляди лева до 200 000 лева.

Защитата, представлявана от адвокат Иван Джелепов, оспори искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка и поиска по-лека – парична гаранция. Адвокатът заяви, че е възможно наркотикът да е бил укрит в автомобила от приятел на Схала Зоран, който по-рано е поискал да ползва колата му. Според защитата обвиняемият е бил изненадан при откриването на пакетите по време на проверката на границата. Адвокат Джелепов каза още, че няма опасност подзащитният му да извърши друго престъпление, като изтъкна възрастта му, семейното положение – баща на четири деца – и липсата на предишни осъждания.

В последната си дума пред съда Схала заяви, че е на 61 години и за първи път влиза в съдебна зала. „Не е моя грешката. Грешката ми е, че дадох колата си, за да направя услуга", каза обвиняемият.

Решението на окръжния съд в Хасково подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив.